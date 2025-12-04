Qualsevol podria pensar que anunciar la “Panera Més Gran d’El Món” és exagerat. Però seria un error. Això que sortegem potser no és una panera (no hi ha panera física, no n’hem trobat cap amb prou capacitat), però sí que és molt gran. Més que un regal en són 10, i tots ben grossos.
De fet, és el sorteig més esperat dels que fem al llarg de l’any entre els lectors d’El Món. Hi haurà un únic guanyador que s’endurà lots de begudes i aliments de primeres marques, vambes i altres complements i experiències inoblidables. El sorteig serà el dia 22 de desembre.
Aquí tens les indicacions sobre com participar en el sorteig, les bases legals de la rifa i la llista detallada de tots els regals que conté la Panera Més Gran d’El Món aquest any.
Com pots participar en la rifa de la panera: és molt fàcil
Tres passos per Instagram: segueix el nostre perfil, fes like al post i menciona dos amics en els comentaris de la imatge del sorteig.
Tens temps de participar-hi fins al 22 de desembre a les 12 hores del migdia. Aquell mateix dia sabràs si has resultat el guanyador. Hi haurà un únic premiat que rebrà tots els regals de la panera.
Aquests són els premis que pots guanyar amb aquesta panera de Nadal
1. Cinc bitllets per a la Grossa de Cap d’Any, la loteria catalana
Un total de 5 bitllets per al sorteig de Cap d’Any de la loteria catalana, la Grossa de Cap d’Any 2025. Pots guanyar fins a 200.000 € per bitllet i molts més premis!
2. Dos bitllets per a un vol de Vueling: vola amb qui tu vulguis
Un bitllet per al guanyador més un acompanyant en un vol directe d’anada i tornada operat per Vueling, des de Barcelona a la destinació que esculli (excepte les excloses que consten a les bases legals). Per volar entre durant 2026, excepte uns períodes concrets que es delimiten a les bases legals.
3. Pack de productes Puma, el regal més esportiu
La firma esportiva Puma regalarà al guanyador de la Panera Més Gran del Món una bossa CAMPUS Grip Bag, un gorro ESS Fisherman Beanie i unes vambes Palermo Lth.
4. Lot de productes Borges: tots els sabors al teu abast
La marca catalana Borges t’obsequia amb una variada selecció dels seus productes i diversos articles de les diferents gammes de la marca:
- Nous amb closca Pizarro
- Nous en gra Pizarro
- Festucs torrats i salats Pizarro
- Ametlla fregida salada Pizarro
- Ametlla ‘crunchy’
- Mix de fruits secs fregits
- Cacauet fregit i salat
- Blat de moro fregit barbacoa
- Mix barbacoa
- Pipes salades
- Panses sense llavors
- Dàtils sense pinyol
- Prunes sense pinyol
- Oli Especial Fregits
- Oli d’oliva verge extra
- Vinagre balsàmic de Mòdena en esprai
- Crema balsàmica de Mòdena
5. Experiència a l’Aquàrium: submergeix-te entre tauons, una experiència única
Una experiència única a L’Aquàrium de Barcelona: submergeix-te entre taurons. La teva aventura començarà com a submarinista des de la passarel·la fixa d’observació del gran Oceanari. Un instructor de l’equip de biologia de L’Aquàrium de Barcelona t’ensenyarà el llenguatge del busseig i a manejar un regulador per a respirar sota l’aigua mentre contemples taurons, rajades, morenes i altres espècies. Si t’hi atreveixes, descobriràs els misteris que amaguen els animals marins, que és una experiència única, i voldràs repetir. Aquesta activitat s’ofereix cada dia de la setmana en diferents horaris. Cal consultar al web la disponibilitat i les places. Un cop finalitzada l’activitat es podrà visitar i descobrir el nou Aquàrium de Barcelona amb més de 80 aquaris i on conviuen onze mil exemplars de més de 600 espècies diferents.
6. Càrrega de 75 euros a la targeta Club Caprabo: fes-te el lot a mida
La cadena de supermercats Caprabo et regala 75 euros a la targeta Club Caprabo per comprar el que vulguis en un dels seus supermercats, perquè et facis el teu lot a mida. La despesa nadalenca en alimentació augmenta, però planificar amb antelació ajuda a controlar el pressupost. Els consumidors busquen equilibrar qualitat, tradició i estalvi, prioritzant productes locals i promocions. Creix la combinació de productes frescos amb alternatives congelades o precuinades per estalviar temps i diners. La compra compartida i les ofertes de temporada permeten accedir a productes gurmet sense una gran inversió. Caprabo destaca com a aliat amb promocions, producte local, descomptes per a socis i un carro nadalenc complet per menys de 70 €.
7. Cervesa 1640: pack de 24 ampolles
La Cervesa 1640, catalana i elaborada segons la llei de la puresa 1516 és 100% natural elaborada per mestres cervesers catalans des del 1971, seguint les normes que garanteix la màxima qualitat dels ingredients orgànics que la componen. Lliure d’additius, sense filtrar, sense pasteuritzar, sense gas carbònic afegit, sense sucres residuals i amb molt baix contingut amb gluten. És viva, elaborada amb massa mare de llevat ALE Saccaromyces Cerevisiae i refermentació dins de la mateixa ampolla.
8. Cellers Domenys: pack de vins i caves
Cellers Domenys et regala tres vins d’excel·lència per a aquestes festes de Nadal: un de negre, un cava i un vi blanc, tots tres amb premis.
Domenio Trepat. DO Conca de Barberà
Medalla d’or al millor vi monovarietal de trepat amb criança als Premis Sigillum 2025 de la DO Conca de Barberà, medalla de plata al millor vi negre de guarda als Premis Vinari 2025 i medalla de bronze als Premis Decanter World Wine 2024. Vi negre fi i autòcton elaborat 100% amb Trepat, la varietat insígnia de la Conca de Barberà. Presenta un perfil aromàtic fragant, amb notes de fruites vermelles fresques i un toc especiat característic. En boca és lleuger, viu i elegant, amb una acidesa natural que li dona frescor i una persistència delicada. Un Trepat modern que respecta l’essència del territori.
Tres Naus Brut Nature Reserva. DO Cava
Cava de llarga criança, sec i molt fi, elaborat amb Xarel·lo, Macabeu i Parellada seguint el mètode tradicional amb criança de 48 mesos. Després d’un repòs prolongat al Celler Modernista de Rocafort de Queralt, la primera Catedral del Vi de Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí, mostra bombolla petita i integrada, amb aromes de poma verda, ametlla tendra i notes de brioix. A la boca és sec, cremós i equilibrat, amb una frescor vibrant i un final llarg i net. Medalla Gran Or als Premis Girovi 2025, medalla d’or als Premis Internacional Sakura 2024, medalla de plata al millor escumós blanc de llarga criança als Premis Vinari 2025 i medalla de plata als Premis Decanter World Wine 2024, entre altres.
Ànima Nua Cor Viu Macabeu-Parellada. DO Conca de Barberà
Vi blanc ecològic d’esperit natural i mínima intervenció, fidel al mosaic de la Conca de Barberà. Aromàtic i fresc, destaca per les notes florals, fruita blanca cruixent i un toc herbaci que aporta profunditat. A la boca és ampli i harmònic, amb textura suau, acidesa viva i un final pur i persistent. Una expressió sincera i contemporània del territori. Medalla d’or al millor vi blanc de criança als Premis Sigillum 2025 de la DO Conca de Barberà i medalla de bronze als Premis Decanter World Wine 2025 i 2025, entre altres.
9. Pack sabor ibèric d’Enrique Tomás: el millor pernil
El Pack Sabor Ibèric d’Enrique Tomás és el detall perfecte per a:
- 🎁 Regalar: un encert segur: elegant, gurmet i diferent. Ideal per a dates especials, agraïments o com a detall corporatiu.
- 🥂 Compartir en taula: un pack pensat per reunir la gent al voltant del pernil. Aperitius, celebracions, sobretaules… mai falla.
- 🍷 Fer un tast a casa: pots comprar diferents qualitats, descobrir els matisos i aprendre mentre gaudeixes.
- 🍽️ Portar com a detall a un sopar: original, deliciós i amb categoria. Amb això, arribes bé i fas feliç tothom.
- 💛 Donar-te un capritx a tu mateix: perquè gaudir del pernil com toca… també se celebra.
Aquest pernil té més de 24 mesos de curació. I el pack que et regala Enrique Tomás inclou tot el que et cal per a una experiència completa:
- 5 sobres de pernil de 80 g
- 1 sobre de taquitos de 80 g
- 1 sobre d’encenalls de 100 g
En total, més de mig quilo d’autèntic pernil ibèric seleccionat i llest per a gaudir. Presentat en una caixa a punt per regalar, obrir i compartir.
10. Aspiradora de tapisseries Ufesa: per deixar el sofà impecable després d’un àpat en família
Eden 600 Proclean d’Ufesa és una aspiradora de tapisseries potent i versàtil que neteja líquids i sòlids alhora, polvoritza aigua i elimina taques en una passada. Amb 600W, disseny compacte, dipòsits separats i accessoris útils, garanteix una neteja profunda i còmoda en tota la llar. Per deixar el sofà i la catifa impecables per a l’endemà després de cada àpat de Nadal amb la família sencera o la colla d’amics.