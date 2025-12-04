Cualquiera podría pensar que anunciar la «Panera Más Grande del Mundo» es exagerado. Pero sería un error. Esto que sorteamos quizás no sea una panera (no hay panera física, no hemos encontrado ninguna con suficiente capacidad), pero sí que es muy grande. Más que un regalo, son 10, y todos bien grandes.

De hecho, es el sorteo más esperado de los que hacemos a lo largo del año entre los lectores de El Món. Habrá un único ganador que se llevará lotes de bebidas y alimentos de primeras marcas, zapatillas y otros complementos y experiencias inolvidables. El sorteo será el día 22 de diciembre.

Aquí tienes las indicaciones sobre cómo participar en el sorteo, las bases legales de la rifa y la lista detallada de todos los regalos que contiene la Panera Más Grande del Mundo este año.

Cómo puedes participar en la rifa de la panera: es muy fácil

Tres pasos por Instagram: sigue nuestro perfil, da like al post y menciona a dos amigos en los comentarios de la imagen del sorteo.

Tienes tiempo de participar hasta el 22 de diciembre a las 12 horas del mediodía. Ese mismo día sabrás si has resultado el ganador. Habrá un único premiado que recibirá todos los regalos de la panera.

Estos son los premios que puedes ganar con esta panera de Navidad

1. Cinco boletos para la Grossa de Cap d’Any, la lotería catalana

Un total de 5 boletos para el sorteo de Año Nuevo de la lotería catalana, la Grossa de Cap d’Any 2025. ¡Puedes ganar hasta 200.000 € por boleto y muchos más premios!

Boletos de La Grossa de Cap d’Any de 2025 para el sorteo de El Món

2. Dos boletos para un vuelo de Vueling: vuela con quien tú quieras

Un boleto para el ganador más un acompañante en un vuelo directo de ida y vuelta operado por Vueling, desde Barcelona al destino que elija (excepto las excluidas que constan en las bases legales). Para volar durante 2026, excepto unos períodos concretos que se delimitan en las bases legales.

Un avión de Vueling despegando

3. Pack de productos Puma, el regalo más deportivo

La firma deportiva Puma regalará al ganador de la Panera Más Grande del Mundo una bolsa CAMPUS Grip Bag, un gorro ESS Fisherman Beanie y unas zapatillas Palermo Lth.

Lote de productos Puma para la Panera Más Grande del Mundo 2025

4. Lote de productos Borges: todos los sabores a tu alcance

La marca catalana Borges te obsequia con una variada selección de sus productos y diversos artículos de las diferentes gamas de la marca:

Nueces con cáscara Pizarro Nueces en grano Pizarro Pistachos tostados y salados Pizarro Almendra frita salada Pizarro Almendra ‘crunchy’ Mix de frutos secos fritos Cacahuete frito y salado Maíz frito barbacoa Mix barbacoa Pipas saladas Pasas sin semillas Dátiles sin hueso Ciruelas sin hueso Aceite Especial Fritos Aceite de oliva virgen extra Vinagre balsámico de Módena en spray Crema balsámica de Módena

Lote de productos Borges para la Panera Más Grande de El Món

5. Experiencia en el Aquarium: sumérgete entre tiburones, una experiencia única

Una experiencia única en L’Aquàrium de Barcelona: sumérgete entre tiburones. Tu aventura comenzará como submarinista desde la pasarela fija de observación del gran Oceanario. Un instructor del equipo de biología de L’Aquàrium de Barcelona te enseñará el lenguaje del buceo y a manejar un regulador para respirar bajo el agua mientras contemplas tiburones, rayas, morenas y otras especies. Si te atreves, descubrirás los misterios que ocultan los animales marinos, que es una experiencia única, y querrás repetir. Esta actividad se ofrece cada día de la semana en diferentes horarios. Hay que consultar en la web la disponibilidad y las plazas. Una vez finalizada la actividad se podrá visitar y descubrir el nuevo Aquarium de Barcelona con más de 80 acuarios y donde conviven once mil ejemplares de más de 600 especies diferentes.

La inmersión entre tiburones de l’Aquàrium de Barcelona

6. Recarga de 75 euros en la tarjeta Club Caprabo: hazte el lote a medida

La cadena de supermercados Caprabo te regala 75 euros en la tarjeta Club Caprabo para comprar lo que quieras en uno de sus supermercados, para que te hagas tu lote a medida. El gasto navideño en alimentación aumenta, pero planificar con antelación ayuda a controlar el presupuesto. Los consumidores buscan equilibrar calidad, tradición y ahorro, priorizando productos locales y promociones. Crece la combinación de productos frescos con alternativas congeladas o precocinadas para ahorrar tiempo y dinero. La compra compartida y las ofertas de temporada permiten acceder a productos gourmet sin una gran inversión. Caprabo destaca como aliado con promociones, producto local, descuentos para socios y un carro navideño completo por menos de 70 €.

Productos Caprabo

7. Cerveza 1640: pack de 24 botellas

La Cerveza 1640, catalana y elaborada según la ley de la pureza 1516 es 100% natural elaborada por maestros cerveceros catalanes desde 1971, siguiendo las normas que garantizan la máxima calidad de los ingredientes orgánicos que la componen. Libre de aditivos, sin filtrar, sin pasteurizar, sin gas carbónico añadido, sin azúcares residuales y con muy bajo contenido en gluten. Es viva, elaborada con masa madre de levadura ALE Saccaromyces Cerevisiae y refermentación dentro de la misma botella.

Cerveza 1640

8. Cellers Domenys: pack de vinos y cavas

Cellers Domenys te regala tres vinos de excelencia para estas fiestas de Navidad: uno tinto, un cava y un vino blanco, todos ellos con premios.

Domenio Trepat. DO Conca de Barberà

Medalla de oro al mejor vino monovarietal de trepat con crianza en los Premios Sigillum 2025 de la DO Conca de Barberà, medalla de plata al mejor vino tinto de guarda en los Premios Vinari 2025 y medalla de bronce en los Premios Decanter World Wine 2024. Vino tinto fino y autóctono elaborado 100% con Trepat, la variedad insignia de la Conca de Barberà. Presenta un perfil aromático fragante, con notas de frutas rojas frescas y un toque especiado característico. En boca es ligero, vivo y elegante, con una acidez natural que le da frescura y una persistencia delicada. Un Trepat moderno que respeta la esencia del territorio.

Tres Naus Brut Nature Reserva. DO Cava

Cava de larga crianza, seco y muy fino, elaborado con Xarel·lo, Macabeu y Parellada siguiendo el método tradicional con crianza de 48 meses. Tras un reposo prolongado en el Celler Modernista de Rocafort de Queralt, la primera Catedral del Vino de Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí, muestra burbuja pequeña e integrada, con aromas de manzana verde, almendra tierna y notas de brioche. En boca es seco, cremoso y equilibrado, con una frescura vibrante y un final largo y limpio. Medalla Gran Oro en los Premios Girovi 2025, medalla de oro en los Premios Internacional Sakura 2024, medalla de plata al mejor espumoso blanco de larga crianza en los Premios Vinari 2025 y medalla de plata en los Premios Decanter World Wine 2024, entre otros.

Ànima Nua Cor Viu Macabeu-Parellada. DO Conca de Barberà

Vino blanco ecológico de espíritu natural y mínima intervención, fiel al mosaico de la Conca de Barberà. Aromático y fresco, destaca por las notas florales, fruta blanca crujiente y un toque herbáceo que aporta profundidad. En boca es amplio y armónico, con textura suave, acidez viva y un final puro y persistente. Una expresión sincera y contemporánea del territorio. Medalla de oro al mejor vino blanco de crianza en los Premios Sigillum 2025 de la DO Conca de Barberà y medalla de bronce en los Premios Decanter World Wine 2025 y 2025, entre otros.

Lote de vinos de los Cellers Domenys para la Panera Más Grande del Mundo

9. Pack sabor ibérico de Enrique Tomás: el mejor jamón

El Pack Sabor Ibérico de Enrique Tomás es el detalle perfecto para:

🎁 Regalar: un acierto seguro: elegante, gourmet y diferente. Ideal para fechas especiales, agradecimientos o como detalle corporativo.

🎁 Regalar: un acierto seguro: elegante, gourmet y diferente. Ideal para fechas especiales, agradecimientos o como detalle corporativo. 🥂 Compartir en mesa: un pack pensado para reunir a la gente alrededor del jamón. Aperitivos, celebraciones, sobremesas… nunca falla.

🍷 Hacer una cata en casa: puedes comprar diferentes calidades, descubrir los matices y aprender mientras disfrutas.

🍽️ Llevar como detalle a una cena: original, delicioso y con categoría. Con esto, llegas bien y haces feliz a todos.

💛 Darse un capricho a uno mismo: porque disfrutar del jamón como debe ser… también se celebra.

Este jamón tiene más de 24 meses de curación. Y el pack que te regala Enrique Tomás incluye todo lo que necesitas para una experiencia completa:

5 sobres de jamón de 80 g

1 sobre de taquitos de 80 g

1 sobre de virutas de 100 g

En total, más de medio kilo de auténtico jamón ibérico seleccionado y listo para disfrutar. Presentado en una caja lista para regalar, abrir y compartir.

Pack de Enrique Tomás para la Panera Más Grande de El Món

10. Aspiradora de tapicerías Ufesa: para dejar el sofá impecable después de una comida en familia

Eden 600 Proclean de Ufesa es una aspiradora de tapicerías potente y versátil que limpia líquidos y sólidos al mismo tiempo, pulveriza agua y elimina manchas en una pasada. Con 600W, diseño compacto, depósitos separados y accesorios útiles, garantiza una limpieza profunda y cómoda en todo el hogar. Para dejar el sofá y la alfombra impecables para el día siguiente tras cada comida de Navidad con la familia entera o el grupo de amigos.