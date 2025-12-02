Se acercan las fiestas de Navidad y esto en Cataluña significa La Grossa de Cap d’Any, que reparte alegría y premios en el país con una lotería que dedica todos los beneficios a programas sociales en todo el territorio. En El Món, una vez más, regalamos a los lectores boletos para este sorteo, que se celebra el 31 de diciembre. Este año, son un total de 10 boletos, que repartiremos entre 10 afortunados. Con un boleto se puede llegar a ganar 200.000 euros si el número sale como primer premio. Como otras veces, el número reservado para los lectores de El Món es el simbólico 01714.

Boleto de La Grossa de Cap d’Any de 2025 para el sorteo de El Món

Para participar en la rifa de El Món, puedes hacerlo hasta el día 9 de diciembre a las 12 horas, a través de Facebook o Instagram, siguiendo las bases legales que puedes leer aquí.

También puedes acceder a través de este post de Instagram

Ahora bien, si finalmente no te toca ninguno de los 10 boletos que ponemos a disposición de los lectores, podrás adquirir tu boleto de La Grossa por solo 10 euros, tanto en los puntos de venta habituales como por internet, en la página de Loteries de Catalunya.

La Grossa de Cap d’Any 2025: día y hora del sorteo

El sorteo de la Grossa de Cap d’Any se hará el miércoles 31 de diciembre hacia las 13 horas. Y se retransmitirá en directo por 3cat.

Qué premios puedes ganar con la Grossa de Cap d’Any

Loteries de Catalunya ha puesto a la venta 100.000 números (del 00000 al 99000), con un total de 35 series, cinco de las cuales en formato electrónico. Así repartirá cinco grandes premios en el sorteo del 31 de diciembre:

Primer premio : 200.000 € por cada boleto (20.000 € por euro jugado)

: 200.000 € por cada boleto (20.000 € por euro jugado) Segundo premio : 65.000 € por boleto (6.500 € por euro jugado)

: 65.000 € por boleto (6.500 € por euro jugado) Tercer premio : 30.000 € por boleto (3.000 € por euro jugado)

: 30.000 € por boleto (3.000 € por euro jugado) Cuartos premios : dos cuartos premios de 10.000 € por boleto (1.000 € por euro jugado)

: dos cuartos premios de 10.000 € por boleto (1.000 € por euro jugado) Quintos premios: tres quintos premios de 5.000 € por boleto (500 € por euro jugado)

Los números anterior y posterior a los ganadores también tienen premio, aunque, lógicamente, con una cantidad de dinero menor. Y lo mismo ocurre con los boletos que tengan las cuatro últimas cifras, las tres últimas, las dos últimas o la última. No se pueden acumular los premios del mismo número ganador, es decir, un boleto cuyas cuatro últimas cifras coincidan con el número premiado ganará el premio correspondiente al acierto de las cuatro cifras, pero no el premio correspondiente a las tres, dos o última cifra. Ahora bien, si un número resulta ganador en más de una categoría de premios, porque la totalidad de las cifras coinciden con más de uno de los números extraídos, los premios sí se acumularán: sería mucha casualidad pero es posible, y por eso está todo previsto.

Cómo comprobar si te ha tocado la Grossa de Cap d’Any de 2025

La página web de Loteries de Catalunya ofrecerá una herramienta para comprobar si tu boleto resulta premiado. Y desde la noticia de El Món donde explicaremos qué números han salido premiados, te enlazaremos la misma herramienta para que puedas comprobar con total seguridad y certeza si te ha tocado algún premio, pequeño o grande.

Dónde puedes comprar un boleto de la Grossa de Cap d’Any

Si no te ha tocado ninguno con el sorteo que hacemos en El Món hasta el 9 de diciembre, puedes comprar un boleto para la Grossa de Cap d’Any 2025, por solo 10 euros, en los puntos de venta habituales de Loteries de Catalunya y a través de la red de distribución complementaria, formada sobre todo por supermercados.

Para pedir un número en concreto –por ejemplo el 01714, si no te ha tocado en la rifa de El Món–, puedes encargar el boleto en cualquiera de los puntos de venta que dispongan de terminal, donde pueden imprimir el boleto que desees al momento. También puedes comprar tu boleto a través del web de Loteries de Catalunya, que también te permite poner el número que más te guste.

¿Cuándo caducan los boletos premiados de la Grossa de Cap d’Any?

Los premios caducan a los 90 días de la fecha del sorteo. Por lo tanto, si te toca alguno no te distraigas y cóbralo tan pronto como sea posible.