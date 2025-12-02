S’acosten les festes de Nadal i això a Catalunya significa La Grossa de Cap d’Any, que reparteix alegria i premis al país amb una loteria que dedica tots els beneficis a programes social arreu del territori. A El Món, un cop més, regalem als lectors bitllets per a aquest sorteig, que se celebra el 31 de desembre. Aquest any, en són un total de 10 bitllets, que repartirem entre 10 afortunats. Amb bitllet es pot arribar a guanyar 200.000 euros si el número surt com a primer premi. Com altres vegades, el número reservat per als lectors d’El Món és el simbòlic 01714.
Per participar en la rifa d’El Món, pots fer-ho fins al dia 9 de desembre a les 12 hores, a través de Facebook o d’Instagram, seguint les bases legals que podeu llegir aquí.
També hi pots arribar a través d’aquest post d’Instagram
Ara bé, si finalment no et toqués cap dels 10 bitllets que posem a disposició dels lectors, podràs adquirir el teu bitllet de La Grossa per només 10 euros, tant en els punts de venda habituals com per internet, a la pàgina de Loteries de Catalunya.
La Grossa de Cap d’Any 2025: dia i hora del sorteig
El sorteig de la Grossa de Cap d’Any es farà el dimecres 31 de desembre cap a les 13 hores. I es retransmetrà per directe al 3cat.
Quins premis et poden tocar amb la Grossa de Cap d’Any
Loteries de Catalunya ha posat a la venda 100.000 números (del 00000 al 99000), amb un total de 35 sèries, cinc de les quals en format electrònic. Així repartirà cinc grans premis en el sorteig del 31 de desembre:
- Primer premi: 200.000 € per cada bitllet (20.000 € per euro jugat)
- Segon premi: 65.000 € per bitllet (6.500 € per euro jugat)
- Tercer premi: 30.000 € per bitllet (3.000 € per euro jugat)
- Quarts premis: dos quarts premis de 10.000 € per bitllet (1.000 € per euro jugat)
- Cinquens premis: tres cinquens premis de 5.000 € per bitllet (500 € per euro jugat)
Els números anterior i posterior als guanyadors també tenen premi, tot i que, lògicament, amb una quantitat de diners menors. I el mateix passa amb els bitllets que tinguin les quatre últimes xifres, les tres últimes, les dues últimes o l’última. No es poden acumular els premis del mateix número guanyador, és a dir, un bitllet les darreres quatre xifres del qual es corresponen amb el número premiat guanyarà el premi corresponent a l’encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o darrera xifra. Ara bé, si un número resulta guanyador en més d’una categoria de premis, perquè la totalitat de les xifres coincideixen amb més d’un dels números extrets, els premis sí que s’acumularan: seria molta casualitat però és possible, i per això està tot previst.
Com comprovar si t’ha tocat la Grossa de Cap d’Any de 2025
La pàgina web de Loteries de Catalunya oferirà una eina per comprovar si el teu bitllet resulta premiat. I des de la notícia d’El Món on explicarem quins números han sortit premiats, t’enllaçarem la mateixa eina perquè puguis comprovar amb total seguretat i certesa si t’ha tocat algun premi, petit o gros.
On pots comprar un bitllet de la Grossa de Cap d’Any
Si no te n’ha tocat cap amb el sorteig que fem a El Món fins al 9 de desembre, pots comprar un bitllet per a la Grossa de Cap d’Any 2025, per només 10 euros, als punts de venda habituals de Loteries de Catalunya i a través de la xarxa de distribució complementària, formada sobretot per supermercats.
Per demanar un número en concret –per exemple el 01714, si no t’ha tocat en la rifa d’El Món–, pots encarregar el bitllet en qualsevol dels punts de venda que disposin de terminal, on poden imprimir el bitllet que vulguis al moment. També pots comprar el teu bitllet a través del web de Loteries de Catalunya, que també et permet posar el número que més t’agradi.
Quan caduquen els bitllets premiats de la Grossa de Cap d’Any?
Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig. Per tant, si te’n toca algun no et distreguis i cobra’l tan aviat com sigui possible.