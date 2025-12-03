Bases legales para participar en el sorteo de la Panera Más Grande del Mundo 2025

Primera – Ámbito objetivo

La participación está abierta a todas las personas, mayores de edad, que sigan nuestro perfil en Instagram (@elmondiari) y cumplan con las condiciones indicadas en el post del sorteo.

La herramienta que utilizaremos para la selección del ganador será Easypromos.

Para poder participar, los interesados deberán utilizar un perfil de Instagram auténtico y completar todos los pasos que se solicitan:

Seguir nuestro perfil @elmondiari Dar ❤️ Me gusta a esta publicación Mencionar en un comentario a dos amigos

Aquellos participantes que no realicen los pasos de manera correcta no podrán participar en el sorteo.

El periodo durante el cual los usuarios podrán participar es el comprendido entre los días 4 de diciembre y 22 de diciembre de 2025, ya que el sorteo se realizará a las 12:00 horas del día 22.

Segunda- Sorteo

El sorteo se realizará el 22 de diciembre de 2025 mediante la herramienta Easypromos (resultando un ganador y cuatro suplentes). El ganador recibirá un mensaje a través de las redes con el que se le notificará que ha resultado afortunado, y es requisito indispensable que responda aceptando el premio en un máximo de 24 horas desde la finalización del periodo del sorteo.



En caso de que el ganador no cumpla con los requisitos establecidos en las bases que regulan esta acción promocional, el organizador contactará con el primer suplente en la forma expresada; en caso de que se continúe sin poder concretar el ganador, se contactará con el segundo suplente y, si procede, por orden y sucesivamente, con cada uno de los siguientes suplentes hasta que se pueda adjudicar el premio.



Editora Singular Digital 2GR se reserva el derecho de declarar desierto el premio de esta acción promocional, en caso de imposibilidad de adjudicación de este por cualquier causa.

Tercera- Premio

El participante que resulte ganador del sorteo que se realizará el 22 de diciembre de 2025 obtendrá:

Una cesta proporcionada por Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), con diferentes productos cortesía de sus patrocinadores:

✈️ Dos plazas para volar con @vueling

🫒 Lote de 17 productos de @borges_es

🎟️ 5 billetes físicos de la Grossa de Cap d’Any de @lagrossa_cat y @loteriescat

🛒 75€ cargados a la tarjeta Club Caprabo de @caprabo_supermercats para prepararte tu lote a medida

🦈 Sumérgete entre tiburones en el @aquariumbarcelona

👟 Unas zapatillas deportivas, una pelota, un gorro y una mochila de @puma

🍾 Pack de Navidad de vinos y cavas premiados en los @premisvinari, cortesía de @cellersdomenys y @domenio.wines

🍻 Un pack de 24 cervezas de @cervesa1640

🍖 Pack sabor ibérico de @enriquetomas

🧼 Eden 600 Pro Clean de @ufesa_oficial

El ganador recibirá los productos de la cesta en su domicilio excepto los billetes de la GROSSA DE CAP D’ANY, que se entregarán personalmente en la redacción del diari El Món ubicada en la calle Caballero, 58 de Barcelona. En caso de no poder pasar la persona ganadora, podrá venir a recoger el número un representante con papel firmado por la persona ganadora y número de DNI.

En el caso del regalo de Vueling:

El premio es válido para un vuelo de ida y vuelta para dos personas a cualquier destino Vueling en Europa, siempre que sea operado por Vueling en conexión directa (*Excluyendo los aeropuertos de las Islas Canarias, Rovaniemi, Estambul y Tromsø).

Los vuelos deberán solicitarse a través de prensa@vueling.com con un mínimo de 15 días de antelación a la salida del vuelo. No se permitirán cambios una vez hecha la reserva. Cada pasajero podrá llevar una maleta facturada y un bolso de mano.

Los billetes se podrán utilizar para volar desde el 08/01/2026 hasta el 14/12/2026, excepto los siguientes periodos (ambas fechas incluidas en cada periodo):

DEL 12/02/2026 AL 16/02/2026 (ambos incluidos)

DEL 27/02/2026 AL 02/03/2026 (ambos incluidos)

DEL 27/03/2026 AL 06/04/2026 (ambos incluidos)

DEL 24/04/2026 AL 27/04/2026 (ambos incluidos)

DEL 29/04/2026 AL 04/05/2026 (ambos incluidos)

DEL 13/05/2026 AL 18/05/2026 (ambos incluidos)

DEL 22/05/2026 AL 26/05/2026 (ambos incluidos)

DEL 29/05/2026 AL 01/06/2026 (ambos incluidos)

DEL 21/06/2026 AL 25/06/2026 (ambos incluidos)

DEL 13/07/2025 AL 30/08/2025 (ambos incluidos)

DEL 10/09/2026 AL 14/09/2026 (ambos incluidos)

DEL 09/10/2026 AL 13/10/2026 (ambos incluidos)

DEL 29/10/2026 AL 03/11/2026 (ambos incluidos)

DEL 04/12/2026 AL 09/12/2026 (ambos incluidos)

Cuarta – Condiciones y límites de participación

No pueden participar en esta promoción:

Personas menores de edad.

Personal adscrito a la Editora Singular Digital 2GR SL

Personal adscrito a entidades colaboradoras de la Editora Singular Digital 2GR SL

Personas relacionadas profesionalmente con esta promoción comercial, o con la publicidad de esta.

Las personas que deseen participar a través de Instagram deben facilitar a la Editora Singular Digital 2GR SL un perfil de usuario activo y real con el cual se les pueda identificar.

https://www.instagram.com/elmondiari/

Quinta – Protección de datos de carácter personal

La Editora Singular Digital 2GR SL se reserva el derecho a utilizar el nombre y los apellidos de los participantes y del ganador, con fines publicitarios y sin que por este motivo estos puedan formular ninguna reclamación.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos serán incorporados a un fichero de participantes en promociones del cual es responsable la Editora Singular Digital 2GR SL. La finalidad de la recogida de los datos es gestionar las inscripciones de todos los participantes en la presente promoción comercial. Mediante la participación en esta promoción comercial los participantes prestan su consentimiento para el tratamiento de sus datos. El participante en esta promoción podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad mediante escrito dirigido a la Editora Singular Digital 2GR SL (C/ Caballero, 58, bajos, 08014 Barcelona).

Sexta – Red de comunicaciones

La Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de toda responsabilidad en el caso de mal funcionamiento de la red de comunicaciones (telefónica, de cable, internet, etc.) que impida el normal desarrollo de la promoción comercial por causas ajenas a su voluntad y, especialmente, por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable por los problemas de transmisión o de pérdida de informaciones no imputables a esta.

Séptima – Aceptación de condiciones

Todas las personas participantes en esta promoción, por el solo hecho de participar, aceptan las condiciones que la rigen y el criterio y la decisión que la Editora Singular Digital 2GR SL adopte sobre cualquier cuestión que se derive de ella.

Octava – Otras estipulaciones

Estas bases son accesibles a través de la aplicación Easypromos que en el Instagram de El Món.

La Editora Singular Digital 2GR SL se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente promoción en cualquier momento, e incluso de anularla o dejarla sin efecto, siempre que concurra causa justificada. En estos supuestos la Editora Singular Digital 2GR SL se compromete a comunicar en Instagram las bases modificadas o, si procede, la anulación de la promoción, de manera que esta información sea accesible a los participantes.