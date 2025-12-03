Bases legals per participar en el sorteig de la Panera Més Gran d’El Món 2025

Primera – Àmbit objectiu
La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que segueixin el nostre perfil a Instagram (@elmondiari) i compleixin les condicions indicades en el post del sorteig.
L’eina que emprarem per a la selecció del guanyador serà Easypromos.
Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil d’Instagram autèntic i completar totes les passes que es demanen:
- Seguir el nostre perfil @elmondiari
- Fes ❤️ M’agrada a aquesta publicació
- Mencionar en un comentari dos amics
Aquells participants que no realitzin les passes de manera correcta no podran participar en el sorteig.
El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 4 de desembre i 22 de desembre de 2025, ja que el sorteig es farà a les 12.00 hores del dia 22.
Segona- Sorteig
El sorteig es realitzarà el 22 de desembre de 2025 mitjançant l’eina Easypromos (resultant un guanyador i quatre suplents). El guanyador rebrà un missatge a través de les xarxes amb el que se li notificarà que ha resultat afortunat, i és requisit indispensable que respongui acceptant el premi en un màxim de 24 hores des de la finalització del període del sorteig.
En cas que el guanyador no compleixi els requisits establerts en les bases que regulen aquesta acció promocional, l’organitzador contactarà amb el primer suplent en la forma expressada; en cas que es continuï sense poder concretar el guanyador, es contactarà amb el segon suplent i, si s’escau, per ordre i successivament, amb cadascun dels següents suplents fins que es pugui adjudicar el premi.
Editora Singular Digital 2GR es reserva el dret de declarar desert el premi d’aquesta acció promocional, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa.
Tercera- Premi
El participant que resulti guanyador del sorteig que es realitzarà el 22 de desembre de 2025 obtindrà:
Una panera proporcionada per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), amb diferents productes gentilesa dels seus patrocinadors:
- ✈️ Dues places per volar amb @vueling
- 🫒 Lot de 17 productes de @borges_es
- 🎟️ 5 bitllets físics de la Grossa de Cap d’Any de @lagrossa_cat i @loteriescat
- 🛒 75€ carregats a la targeta Club Caprabo d’@caprabo_supermercats per preparar-te el teu lot a mida
- 🦈 Submergeix-te entre taurons a l’@aquariumbarcelona
- 👟 Unes sabatilles esportives, una pilota, un gorro i una motxilla de @puma
- 🍾 Pack de Nadal de vins i caves premiats als @premisvinari, gentilesa de @cellersdomenys i @domenio.wines
- 🍻 Un pack de 24 cerveses de @cervesa1640
- 🍖 Pack sabor ibèric d’@enriquetomas
- 🧼 Eden 600 Pro Clean d’@ufesa_oficial
El guanyador rebrà els productes de la panera al seu domicili excepte els bitllets de la GROSSA DE CAP D’ANY, que es lliuraran personalment a la redacció del diari El Món ubicada al carrer Caballero, 58 de Barcelona. En cas de no poder passar la persona guanyadora, podrà venir a recollir el número un representant amb paper signat per la persona guanyadora i número de DNI.
En el cas del regal de Vueling:
El premi és vàlid per a un vol d’anada i tornada per a dues persones a qualsevol destinació Vueling a Europa, sempre que sigui operat per Vueling en connexió directa (*Excloent els aeroports de les Illes Canàries, Rovaniemi, Istanbul i Tromsø).
Els vols s’hauran de sol·licitar a través de prensa@vueling.com amb un mínim de 15 dies d’antelació a la sortida del vol. No es permetran canvis un cop feta la reserva. Cada passatger podrà portar una maleta facturada i una bossa de mà.
Els bitllets es podran utilitzar per volar des del 08/01/2026 fins al 14/12/2026, excepte els següents períodes (ambdues dates incloses en cada període):
- DEL 12/02/2026 AL 16/02/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 27/02/2026 AL 02/03/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 27/03/2026 AL 06/04/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 24/04/2026 AL 27/04/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 29/04/2026 AL 04/05/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 13/05/2026 AL 18/05/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 22/05/2026 AL 26/05/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 29/05/2026 AL 01/06/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 21/06/2026 AL 25/06/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 13/07/2025 AL 30/08/2025 (tots dos inclosos)
- DEL 10/09/2026 AL 14/09/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 09/10/2026 AL 13/10/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 29/10/2026 AL 03/11/2026 (tots dos inclosos)
- DEL 04/12/2026 AL 09/12/2026 (tots dos inclosos)
Quarta – Condicions i límits de participació
No poden participar en aquesta promoció:
- Persones menors d’edat.
- Personal adscrit a l’Editora Singular Digital 2GR SL
- Personal adscrit a entitats col·laboradores de l’Editora Singular Digital 2GR SL
- Persones relacionades professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d’aquesta.
Les persones que desitgin participar a través d’Instagram han de facilitar a l’Editora Singular Digital 2GR SL un perfil d’usuari actiu i real amb el qual se’ls pugui identificar.
https://www.instagram.com/elmondiari/
Cinquena – Protecció de dades de caràcter personal
L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l’Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta promoció podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat mitjançant escrit adreçat a l’Editora Singular Digital 2GR SL (C/ Caballero, 58, baixos, 08014 Barcelona).
Sisena – Xarxa de comunicacions
L’Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquesta.
Setena – Acceptació de condicions
Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.
Vuitena – Altres estipulacions
Aquestes bases són accessibles a través de l’aplicació Easypromos que a l’Instagram d’El Món.
L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits l’Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar d’Instagram les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.