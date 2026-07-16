Júlia i Biel són els noms preferits de les famílies catalanes per als nadons nascuts el 2025. Segons les dades publicades aquest dijous per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Júlia recupera el primer lloc entre les nenes tres anys després, mentre que Biel es converteix, per primera vegada des que hi ha registres, en el nom masculí més posat a Catalunya.
En total, 449 nenes van rebre el nom de Júlia durant l’any passat, fet que li permet recuperar el lideratge que havia perdut el 2023. Sofia, que havia encapçalat el rànquing el 2024, passa a la segona posició amb 427 nadons, seguida de Martina (357), Emma (349) i Ona (344). En el cas dels nens, Biel lidera la classificació amb 378 naixements, molt ajustat davant de Nil, que ocupa el segon lloc amb 375. Completen els cinc primers Marc (371), Jan (347) i Martí (338). Per territoris, Sofia continua sent el nom femení més posat a l’àmbit metropolità i a les Terres de l’Ebre, mentre que Júlia lidera al Camp de Tarragona, les Comarques Centrals, el Penedès i Ponent. Martina és el nom més escollit a les comarques gironines i a l’Alt Pirineu i Aran. Entre els nens, Mateo encapçala el rànquing a l’àrea metropolitana, Jan ho fa a Girona i al Camp de Tarragona, Marc al Penedès i les Terres de l’Ebre, Hugo a Ponent, Nil a les Comarques Centrals i Pau a l’Alt Pirineu i Aran.
Biel s’estrena al capdavant i Marc torna al podi
L’ascens de Biel culmina una tendència sostinguda durant les darreres dues dècades. Tot i que el nom ja era habitual, mai no havia ocupat la primera posició del rànquing. Amb 378 naixements el 2025, supera per un marge mínim Nil, que continua consolidat entre els noms més populars dels últims anys. També destaca el retorn de Marc al podi. El nom que va dominar les estadístiques durant prop de 25 anys trenca una dècada de descens i recupera protagonisme. En canvi, Leo, que va ser el primer nom a desbancar Marc del lideratge el 2022, continua perdent força i cau fins a la novena posició. Les dades de l’Idescat també confirmen que els noms curts continuen marcant tendència. Entre les nenes es mantenen en posicions destacades noms com Aina, Gala, Mia o Laia, mentre que entre els nens continuen sent habituals Mateo, Hugo, Luca, Pau, Arnau o Pol.
Baixada de la natalitat
L’estadística també reflecteix l’impacte de la davallada de la natalitat. Fa dues dècades, els noms que lideraven el rànquing superaven habitualment el miler de nadons anuals. Ara, menys de 450 naixements són suficients per encapçalar la classificació. Això també explica el fort descens de noms que havien estat molt populars als anys noranta, com Laura, Andrea, Marta, David o Daniel, que avui queden molt lluny dels registres que assolien fa tres dècades.