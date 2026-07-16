Júlia y Biel son los nombres preferidos de las familias catalanas para los bebés nacidos en 2025. Según los datos publicados este jueves por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Júlia recupera el primer lugar entre las niñas tres años después, mientras que Biel se convierte, por primera vez desde que hay registros, en el nombre masculino más puesto en Cataluña.

En total, 449 niñas recibieron el nombre de Júlia durante el año pasado, lo que le permite recuperar el liderazgo que había perdido en 2023. Sofía, que había encabezado el ranking en 2024, pasa a la segunda posición con 427 bebés, seguida de Martina (357), Emma (349) y Ona (344). En el caso de los niños, Biel lidera la clasificación con 378 nacimientos, muy ajustado frente a Nil, que ocupa el segundo lugar con 375. Completan los cinco primeros Marc (371), Jan (347) y Martí (338). Por territorios, Sofía sigue siendo el nombre femenino más puesto en el ámbito metropolitano y en las Tierras del Ebro, mientras que Júlia lidera en el Campo de Tarragona, las Comarcas Centrales, el Penedés y Ponente. Martina es el nombre más elegido en las comarcas gerundenses y en el Alto Pirineo y Arán. Entre los niños, Mateo encabeza el ranking en el área metropolitana, Jan lo hace en Girona y en el Campo de Tarragona, Marc en el Penedés y las Tierras del Ebro, Hugo en Ponente, Nil en las Comarcas Centrales y Pau en el Alto Pirineo y Arán.

Biel se estrena al frente y Marc vuelve al podio

El ascenso de Biel culmina una tendencia sostenida durante las últimas dos décadas. Aunque el nombre ya era habitual, nunca había ocupado la primera posición del ranking. Con 378 nacimientos en 2025, supera por un margen mínimo a Nil, que continúa consolidado entre los nombres más populares de los últimos años. También destaca el retorno de Marc al podio. El nombre que dominó las estadísticas durante cerca de 25 años rompe una década de descenso y recupera protagonismo. En cambio, Leo, que fue el primer nombre en desbancar a Marc del liderazgo en 2022, sigue perdiendo fuerza y cae hasta la novena posición. Los datos del Idescat también confirman que los nombres cortos continúan marcando tendencia. Entre las niñas se mantienen en posiciones destacadas nombres como Aina, Gala, Mia o Laia, mientras que entre los niños siguen siendo habituales Mateo, Hugo, Luca, Pau, Arnau o Pol.

Descenso de la natalidad

La estadística también refleja el impacto de la caída de la natalidad. Hace dos décadas, los nombres que lideraban el ranking superaban habitualmente el millar de bebés anuales. Ahora, menos de 450 nacimientos son suficientes para encabezar la clasificación. Esto también explica el fuerte descenso de nombres que habían sido muy populares en los años noventa, como Laura, Andrea, Marta, David o Daniel, que hoy quedan muy lejos de los registros que alcanzaban hace tres décadas.