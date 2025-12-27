Més de la meitat de migrants desallotjats a Badalona continuen al carrer

Més de la meitat de les persones migrants desallotjades el passat 17 de desembre de l’antic institut B9 de Badalona, abandonat, continuen vivint al carrer deu dies després. El desallotjament massiu de l’edifici, on s’estima que hi vivien unes 400 persones, ha provocat un fort terrabastall polític, ja que l’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, s’ha negat a donar-los una solució a les persones desnonades. La Generalitat i diverses entitats socials van arribar a un acord per reubicar-los. Deu dies després del desallotjament, però, més de la meitat dels migrants desnonats continuen al carrer. En concret, el Departament de Drets Socials de la Generalitat i les entitats que treballen per atendre els ocupants de l’antic institut B9 ja han reallotjat un total de 147 persones.
Des que la policia va irrompre a l’antic institut abandonat, algunes persones han estat dormint al ras sota el pont de la C-31, coincidint amb uns dies, abans i durant les festes de Nadal, en què la pluja i les baixes temperatures han estat persistents. Segons detallen fonts de Drets Socials a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el dispositiu segueix actiu, en una nova fase de detecció de les persones inicialment identificades com a vulnerables del B9 i que encara no s’han pogut derivar.
Diverses fases de reallotjament
Tal com detallen des del govern de Salvador Illa, el dia 23 de desembre, set dies després del desallotjament -i el dia de l’acord entre Generalitat i entitats socials- es van reubicar les primeres 35 persones. L’endemà es va fer el mateix amb vint persones més. Entre els dies de Nadal i Sant Esteve es va trobar allotjament per a unes altres 9 persones. En total, aquestes darreres actuacions sumen 64 persones, que s’afegeixen a les que ja es van poder derivar des del dia de l’allotjament. Això suposa un total de 147 persones, que han estat reubicades a partir de l’acció d’entitats, Drets Socials i ajuntament.