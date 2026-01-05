L’oposició titlla de frau l’operació fred d’Albiol després del desallotjament

El polèmic desallotjament massiu de l’antic institut B9 de Badalona continua generant soroll dins la política badalonina. Els partits que conformen l’oposició al govern de Xavier García Albiol -és a dir, el PSC, ERC, Comuns i Guanyem- han criticat durament l’operació fred que ha posat en marxa el govern municipal aquest dilluns davant les previsions de fred. A través d’un comunicat conjunt, les formacions de l’oposició han definit el pla elaborat per Albiol com una “estafa”. Asseguren que es va anunciar un dispositiu per acollir a 15 persones, però que no s’ha posat a la disposició de persones sense llar ni llits, ni matalassos, ni mantes, ni dutxes, “ni cap recurs d’allotjament d’emergència digne”. Una situació que encara s’agreuja més després del desallotjament que ha deixat centenars de migrants al carrer en ple desembre.
En aquesta línia, les forces de l’oposició a Albiol també asseguren que ningú ha dormit al poliesportiu que s’ha habilitat per fer front a les baixes temperatures, mentre que encara hi ha una cinquantena de persones dormint sota el pont de la C-31 i “centenars” obligades a dormir al ras. Una situació que consideren que és insostenible. L’oposició assenyala directament a l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a qui acusen d’haver tancat serveis essencials per a atendre persones sense llar durant aquest mandat i d’haver “renunciat a tenir una política social i d’habitatge que doni resposta a l’emergència”.
El desallotjament del B9
A través del mateix comunicat conjunt, els diferents partits de l’oposició badalonina també critiquen que l’operació fred que ha dissenyat Albiol no ha tingut en compte les persones desallotjades fa menys d’un mes de l’antic institut B9, on hi vivien prop de 400 migrants. Les diferents formacions lamenten que l’equipament anunciat per l’Ajuntament per resguardar-se del fred “no tenia cap mena d’habilitació i informació” per a les persones que ho poden necessitar.