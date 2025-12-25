El desallotjament dels inquilins ocupes de l’Institut B9 de Badalona per part del govern municipal de Xavier García Albiol (PP) ha suposat un terrabastall a la política catalana i espanyola. La manca d’ofertes per reallotjar-los per part del consistori betulià ha fet que l’oposició hagi saltat a la jugular del líder del PP a la ciutat badalonina.
La guerra ha sumat un nou capítol aquests dies de Nadal quan la ministra d’Igualtat del govern espanyol, Ana Redondo, ha citat un article d’El Periódico i ha escrit: “Desallotjar a 400 persones migrants a Badalona, gent vulnerable que vivia en un institut abandonat, i deixar-les a la seva sort… És aquest l’esperit nadalenc del PP?”. Un tuit el qual l’alcalde de la ciutat no ha defugit i amb un to sorneguer ha respost. “Ministra, acabo de veure el seu tuit. Amb tot respecte, si jo estigués en el seu lloc, a la vista de la resposta unànime que ha generat, reflexionaria sobre si la política del seu Govern en matèria d’ocupació il·legal i immigració il·legal és la més adequada. Bon Nadal”, ha assenyalat Albiol. Però l’enganxada a la xarxa ha anat a més, ja que s’ha sumat un tercer actiu com és la periodista catalana Pilar Carracelas, que ha criticat durament la gestió del líder popular a la ciutat de Badalona.
No ha generat cap resposta unànime. Revisa el significat d'aquesta paraula.— Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) December 25, 2025
Una enganxada, però, que de moment no té rèpliques, ja que cap dels actors implicats ha trobat una resposta.
Mig centenar de desallotjats van passar la nit de Nadal sota el pont de la C-31
Un total de mig centenar de persones que habitaven l’antic Institut B9 de Badalona van passar la nit de Nadal (del 24 al 25 de desembre) sota el pont de la C-31. Govern, entitats socials de Badalona i Sindicatura de Greuges de la Generalitat van acordar reubicar els desallotjats a l’antic alberg de Ca Bofí Vell i Càritas, Sant Joan de Déu, els Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi van reubicar un altre mig centenar de persones en altres llocs de la ciutat que van posar a disposició les entitats i la Generalitat.
Cal destacar que aquest mig centenar de persones que van passar la nit sota el pont són part dels que van refusar ser reallotjats sota les condicions imposades per les administracions.