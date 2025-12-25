El desalojo de los inquilinos okupas del Instituto B9 de Badalona por parte del gobierno municipal de Xavier García Albiol (PP) ha supuesto un revuelo en la política catalana y española. La falta de ofertas para realojarlos por parte del consistorio betuliano ha hecho que la oposición haya saltado a la yugular del líder del PP en la ciudad de Badalona.

La guerra ha sumado un nuevo capítulo estos días de Navidad cuando la ministra de Igualdad del gobierno español, Ana Redondo, ha citado un artículo de El Periódico y ha escrito: «Desalojar a 400 personas migrantes en Badalona, gente vulnerable que vivía en un instituto abandonado, y dejarlas a su suerte… ¿Es este el espíritu navideño del PP?». Un tuit al cual el alcalde de la ciudad no ha rehuido y con un tono irónico ha respondido. «Ministra, acabo de ver su tuit. Con todo respeto, si yo estuviera en su lugar, a la vista de la respuesta unánime que ha generado, reflexionaría sobre si la política de su Gobierno en materia de ocupación ilegal e inmigración ilegal es la más adecuada. Feliz Navidad», ha señalado Albiol. Pero el enfrentamiento en la red ha ido a más, ya que se ha sumado un tercer activo como es la periodista catalana Pilar Carracelas, que ha criticado duramente la gestión del líder popular en la ciudad de Badalona.

No ha generat cap resposta unànime. Revisa el significat d'aquesta paraula. — Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) December 25, 2025

Un enfrentamiento, sin embargo, que de momento no tiene réplicas, ya que ninguno de los actores implicados ha encontrado una respuesta.

Medio centenar de desalojados pasaron la noche de Navidad bajo el puente de la C-31

Un total de medio centenar de personas que habitaban el antiguo Instituto B9 de Badalona pasaron la noche de Navidad (del 24 al 25 de diciembre) bajo el puente de la C-31. Gobierno, entidades sociales de Badalona y Síndic de Greuges de la Generalitat acordaron reubicar a los desalojados en el antiguo albergue de Ca Bofí Vell y Cáritas, San Juan de Dios, los Servicios Sociales y la Fundación Legado Roca y Pi reubicaron a otro medio centenar de personas en otros lugares de la ciudad que pusieron a disposición las entidades y la Generalitat.

Cabe destacar que este medio centenar de personas que pasaron la noche bajo el puente son parte de los que rechazaron ser realojados bajo las condiciones impuestas por las administraciones.