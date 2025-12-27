Más de la mitad de migrantes desalojados en Badalona siguen en la calle

Más de la mitad de las personas migrantes desalojadas el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de Badalona, abandonado, continúan viviendo en la calle diez días después. El desalojo masivo del edificio, donde se estima que vivían unas 400 personas, ha provocado un fuerte revuelo político, ya que el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, se ha negado a darles una solución a las personas desahuciadas. La Generalitat y varias entidades sociales llegaron a un acuerdo para reubicarlos. Diez días después del desalojo, sin embargo, más de la mitad de los migrantes desahuciados continúan en la calle. En concreto, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat y las entidades que trabajan para atender a los ocupantes del antiguo instituto B9 ya han realojado un total de 147 personas.

Desde que la policía irrumpió en el antiguo instituto abandonado, algunas personas han estado durmiendo a la intemperie bajo el puente de la C-31, coincidiendo con unos días, antes y durante las fiestas de Navidad, en que la lluvia y las bajas temperaturas han sido persistentes. Según detallan fuentes de Derechos Sociales a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el dispositivo sigue activo, en una nueva fase de detección de las personas inicialmente identificadas como vulnerables del B9 y que aún no se han podido derivar.

Uno de los migrantes que malvivía en el antiguo instituto B9 de Badalona / ACN

Diversas fases de realojamiento

Tal como detallan desde el gobierno de Salvador Illa, el día 23 de diciembre, siete días después del desalojo -y el día del acuerdo entre Generalitat y entidades sociales- se reubicaron las primeras 35 personas. Al día siguiente se hizo lo mismo con veinte personas más. Entre los días de Navidad y San Esteban se encontró alojamiento para otras 9 personas. En total, estas últimas actuaciones suman 64 personas, que se añaden a las que ya se pudieron derivar desde el día del desalojo. Esto supone un total de 147 personas, que han sido reubicadas a partir de la acción de entidades, Derechos Sociales y ayuntamiento.