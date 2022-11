Catalunya, a la cua d’Europa en funerals ecològics

La Fundació Terra ha lamentat en un comunicat que, a Catalunya, només el cementiri Roques Blanques, al Papiol, i el de les Pruelles, a Sitges, ofereixen funerals ecològics. Aquests dos equipaments disposen d’espais per enterrar urnes biodegradables, concebuts com a indrets per ubicar les centres dels difunts sense provocar alteracions al medi natural. En aquest sentit l’entitat subratlla que les caixes de les urnes, que solen ser fetes de metalls i d’altres materials “molt perdurables” en el temps, “s’abandonen en gran nombre” al mar o al mig del bosc, i comporten “conseqüències desastroses” per als ecosistemes i l’entorn.

Orígens als anys 90

Segons la Fundació, al món anglosaxó el concepte de funeral ecològic es tracta des dels anys 90, i en els darrers anys ha arribat també a diversos països europeus com ara Holanda o França.

Aquest tipus de cerimònia mortuòria intenta reduir l’energia que s’utilitza, els contaminants que surten dels forns crematoris, la tanatopràxia o l’impacte del transport, alhora que potencia l’anomenada inhumació natural -és a dir, enterrar el cadàver “sense filtres”-, vetlla perquè els productes que s’utilitzen siguin de proximitat i fa servir fustes i altres materials certificats amb segells de producció ecològica.

Segons la Fundació, minimitzar l’energia utilitzada, utilitzar productes de proximitat, reduir els contaminants que surten dels forns crematoris, entendre el cadàver com a part del cicle de la vida i enterrar-lo al terra sense filtres (inhumació natural), evitar tant com es pugui la tanatopràxia, reduir l’impacte del transport, o emprar fustes i altres materials certificats amb segells de producció ecològica, són alternatives àmpliament esteses al planeta, però escasses i estranyes malauradament encara a casa nostra.

Reclam que consideren urgent

La Fundació Terra, nascuda el 1994 i amb seu al barri del Raval de Barcelona, ha aprofitat la proximitat de la festivitat de Tots Sants per reiterar “la urgència” d’actuar “també en l’àmbit mortuori” per “frenar el desastre ecològic i climàtic que són ja unes realitat visibles i palpables”. En aquest sentit la plataforma afirma que el sector dels funerals genera contaminació i “grans quantitats d’emissions de gasos d’efecte hivernacle”.