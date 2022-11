Del ‘tuit’ al ‘toot’ amb Mastodon: inconvenients de la xarxa que vol substituir Twitter

La caiguda en picat de Twitter ha obert un debat a les xarxes sobre quina hauria de ser la seva substituta. Molts usuaris donen Twitter per mort i part del trànsit s’ha redirigit a una xarxa social fins ara desconeguda, Mastodon, que està guanyant centenars d’usuaris hora a hora. Els experts, però, creuen que aquesta xarxa de microblogging on no hi ha tuits sinó toots no serà capaç de substituir Twitter perquè, de fet, la xarxa social d’Elon Musk no desapareixerà. No obstant, la crisi de Twitter sí que ha servit per redescobrir una xarxa social que va néixer l’any 2016 però que fins ara era desconeguda per al públic general.

El cert és que Mastodon s’ha popularitzat com alternativa a Twitter per les similituds que té amb la xarxa de l’amo de Tesla, tot i que a la pràctica és molt diferent. L’expert en xarxes socials de la UOC Ferran Lalueza sosté que la principal diferència és que Mastodon és una aplicació completament descentralitzada, i quan et dones d’alta no ho pots fer en general sinó en una part de la xarxa. Mastodon té diferents dominis, sent el del nostre país mastodon.cat. Lalueza considera que aquesta selecció que s’ha de fer per entrar a Mastodon ja és una “primera barrera d’entrada” per algunes persones que fa que la descartin.

Mastodon, el refugi momentani pels qui marxen de Twitter que ha sabut aprofitar la crisi generada per Musk / Mastodon

No depèn de cap empresa: és autogestionada

D’aquesta manera, el funcionament de Mastodon no depèn d’una empresa ni de cap persona, i això és el que la fa més lliure i atractiva per alguns usuaris. Així, funciona amb codi obert i es pot desenvolupar i adaptar al funcionament específic que vol la persona que ofereix el seu servidor. És a dir, a Catalunya els servidors que gestionen mastodon.cat posen unes normes diferents a les que té, per exemple, mastodon.social. “Cada servidor marca les regles del joc, pel que ens podem trobar continguts que en una part de Mastodon són acceptables i a altres nodes van contra les normes”, explica Lalueza, que sosté que això pot ser atractiu perquè “està fet a mida per cada usuari”.

Això també fa que sigui una xarxa “molt més difícil de controlar” perquè depèn de servidors “dispersats arreu del món”. Aquest punt és el que ha fet que algunes persones s’hagin refugiat a Mastodon davant els problemes morals que els suposaven les accions d’Elon Musk, però l’expert creu que no arribarà a ser una xarxa social mainstream perquè és poc intuïtiva.

Per la seva banda, l’enginyer informàtic Josep Maria Ganyet tampoc creu que Mastodon pogués arribar a substituir Twitter perquè “no té el múscul suficient” en no tenir darrere una gran empresa tecnològica. “Qui ha de fer que els servidors funcionin són els usuaris, no hi ha cap empresa darrere, pel que tot depèn de la bona voluntat dels propietaris que mantenen els servidors”, explica Ganyet, que creu que això la fa més feble perquè “no hi ha una estructura empresarial” que garanteixi el seu funcionament.

Els punts forts de Mastodon

Malgrat aquesta feblesa, Mastodon també té punts forts que la fan més resilient. “Ningú la pot tancar perquè els servidors estan distribuïts a tot el món i mentre la gent vagi muntant servidors allò no serà de ningú en concret”, explica Ganyet. Tot i insistir que és “molt difícil” que substitueixi Twitter perquè, a més, la xarxa va molt lenta quan hi ha molts usuaris connectats, Ganyet sosté que és el camí perquè la comunicació estigui “en mans de persones i organitzacions públiques”.

Logo de la xarxa social Mastodon, que està guanyant centenars d’usuaris des de la crisi de Twitter / EP

“No convé fiar tota la comunicació estratègica a empreses privades com passa actualment”, insisteix l’enginyer informàtic, que creu que seria millor opció que les organitzacions públiques tinguessin un servidor de Mastodon o una tecnologia similar. “No té sentit que l’àgora de la opinió pública estigui en mans d’empreses privades i que un megalòman tingui el control del diàleg públic i pugui influir-hi”, assenyala Ganyet, que veu la irrupció de Mastodon com un “crit d’alarma positiu”.

“Hem fet barraquisme digital: ho hem digitalitzat tot molt ràpid i ara ha vingut Musk a fer-hi pisos a preu d’or, el que ens ha obligat a obrir els ulls”, diu l’enginyer informàtic, que insisteix que la política de comunicacions ha de ser diferent.

Escepticisme envers el tancament de Twitter i la idoneïtat de Mastodon

Per la seva banda, Lalueza insisteix que és molt escèptic pel que fa als discursos que ja donen Twitter per mort. “Un no es fa ric tirant els diners, i dubto que l’home que acaba d’invertir milers de milions tanqui Twitter després de comprar-lo”, assenyala l’expert, que pronostica que la gent que ha migrat a Mastodon no abandonarà Twitter definitivament. “No ha arribat al punt d’escàndol i problemes de reputació suficient per pensar que es tancarà”, insisteix.

En cas que s’equivoqués, l’expert creu que Mastodon no serviria com a alternativa homologable a Twitter perquè “comporta dificultats d’entrada i funcionament” i no ha seguit el cicle vital habitual de les xarxes socials exitoses. “Totes les xarxes socials que s’han popularitzat han començat amb adolescents que les colonitzaven. Després les empreses veien que havien de posar diners allà i la xarxa es feia popular també entre adults”, explica Lalueza.

Mastodon, en canvi, no ha fet aquest camí, sinó que era una app per persones de l’àmbit tecnològic i per a desenvolupadors d’aplicacions. “En sis anys no ha crescut mai d’usuaris, el que complica que es situï com una xarxa social generalista de referència”, assenyala. De fet, sosté que només s’ha plantejat que sigui una alternativa a Twitter perquè comparteixen el concepte tuit i toot i per la limitació de caràcters.