Les xifres sobre la presència de la llengua catalana en els recursos materials dels cossos de seguretat continuen mostrant un escenari desigual. Segons les dades recollides en una resposta per escrit de la consellera d’Economia, Alícia Romero, només el 25,44% dels vehicles dels Mossos d’Esquadra adquirits pel Departament d’Interior i Seguretat Pública durant l’any 2025 compleixen amb el requisit de disponibilitat de la interfície de navegació en català.
La informació facilitada per la consellera respon a una pregunta de Junts per conèixer el nombre de vehicles adquirits l’any 2025 per als cossos operatius amb el requisit de disponibilitat en català de la interfície de navegació. Romero explica que la Direcció General de la Policia va adquirir un total de 456 vehicles durant l’any 2025, entre motocicletes, turismes i furgonetes, de diferents marques, models i configuracions, i d’aquest total, només 116 vehicles disposen de la preinstal·lació informàtica necessària per incorporar-hi un ordinador embarcat i que permet disposar d’un navegador en català mitjançant el sistema informàtic integrat al vehicle.
Plena disponibilitat als Bombers de la Generalitat
Durant l’any 2025, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments va incorporar 288 vehicles al parc de Bombers de la Generalitat. D’aquests, 17 eren vehicles pesants en què els plecs no exigien ràdio ni navegador propi del vehicle. En canvi, pel que fa als 271 vehicles lleugers integrats, la totalitat disposa de navegador amb interfície disponible en català. En 47 d’aquests automòbils la condició s’establia com a requisit contractual directament obligatori, mentre que en els 224 restants es va valorar com a criteri de millora en el procediment d’adjudicació. Les empreses guanyadores van incloure aquesta opció en les seves ofertes i es va aconseguir un 100% de cobertura en la flota lleugera.
Agents Rurals i el contracte de cessions
En el cas del Cos d’Agents Rurals, l’any 2025 es va adjudicar un contracte de subministrament de 245 vehicles en modalitat d’arrendament sense opció de compra –arribats entre el 2025 i el 2026–. Tot i que la interfície en català no era obligatòria d’inici, el contracte fixava com a condició essencial que, si s’oferia com a millora, la llengua havia de ser el català. En el document, l’administració detalla que la disponibilitat de la interfície de navegació en català “no es va establir com a requisit obligatori”, però, finalment, “totes les empreses que van resultar adjudicatàries disposaven de navegador amb interfície en català”.
El programari propi del SEM garanteix el català
Pel que fa a les emergències mèdiques, la gran renovació de la flota del Transport Sanitari s’ha desplegat principalment l’any 2026. Tant les tres unitats adquirides el 2025 com les unitats en règim exclusiu del 2026 –suport vital avançat, bàsic, VIR o SLS– incorporen un ordinador embarcat de gestió i navegació amb programari propietat del SEM, fet que garanteix que les interfícies siguin íntegrament en català per exigència del Plec de Prescripcions Tècniques. Només en queden excloses les unitats de transport no urgent sense règim exclusiu, ja que fan servir equips de radiocomunicació i navegació privats de les empreses subcontractades per poder ser utilitzats en altres serveis aliena a la xarxa pública. “Per aquest motiu no es realitza el requisit de disponibilitat de la interfície de navegació en català”, conclou la consellera.