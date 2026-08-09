El sector de l’automòbil és un dels àmbits comercials on la presència de la llengua catalana s’ha anat incrementant de forma exponencial. De fet, actualment, ja hi ha un total de 46 marques de vehicles que ja disposen de manuals digitals en català, ja sigui a la web, a l’aplicació mòbil i/o a l’ordinador de bord. De fet, el nombre total de vehicles amb manuals digitals disponibles en català arriba als 322 models, fet que representa un augment del 209% respecte de 2024 i del 68% respecte de l’any passat. Malgrat aquestes dades positives que ha donat a conèixer el Departament de Política Lingüística, el taló d’Aquil·les del sector amb el català és la web, ja que només hi ha tres marques que tenen o estan a punt de tenir aquest espai en llengua catalana.
És el cas de Volkswagen, que ha estrenat un web d’atenció al client en llengua catalana, on s’inclou un telèfon gratuït que ofereix, també, atenció oral en català. D’altra banda, i tal com va anunciar el Departament de Política Lingüística fa uns mesos, Ebro publicarà pròximament la versió catalana completa del seu web. L’automobilística ha rectificat la seva política lingüística després que Plataforma per la Llengua denunciés l’incompliment de les clàusules lingüístiques d’una subvenció de gairebé dos milions d’euros.
Davant d’aquesta pressió i de la interlocució de Política Lingüística, l’automobilística ha acabat cedint i ha incorporat el català als sistemes d’infoentreteniment, l’aplicació mòbil i la documentació comercial, i pròximament publicarà la versió catalana completa del seu web. Les incorporacions de Volkswagen i Ebro, segons destaca Política Lingüística “contribueixen a revertir una mancança important en aquest sector, ja que fins ara només Silence, que només fabrica un model de nanocotxe elèctric, tenia web en català”.
El 65% de les marques d’automòbils ja ofereixen manuals digitals en català
El Departament de Política Lingüística ha impulsat la presència del català en el sector de l’automoció en el marc del sisè àmbit del Pacte Nacional per la Llengua, dedicat al mercat, el consum i els serveis. L’objectiu de la iniciativa és garantir que qualsevol activitat de consum es pugui fer en català, assegurar el respecte als drets lingüístics dels consumidors, normalitzar la informació d’ús dels productes i incentivar que les empreses utilitzin el català com una eina d’atenció al client.
A hores d’ara, 30 de les 46 marques de turismes associades a la Patronal de Fabricants d’Automòbils i Camions, el 65,2% del total, ja disposen d’aquests manuals d’instruccions en format digital, accessible des del web, l’aplicació mòbil o l’ordinador de bord del vehicle. Per volum de manuals disponibles, encapçalen la llista marques com Audi (62), Lexus (39), Toyota (37) i Volkswagen (30). Les segueixen Skoda (14), Hyundai (12), Mazda (11), BYD i Seat (10), Opel (9), Citroën, Cupra i Kia (8), Ebro, Fiat, Ford, Land Rover i Nissan (7), Peugeot (6), MG (5), DS i Jeep (3), Alfa Romeo, Fiat Professional, Jaecoo i Omoda (2), i Abarth, Jaguar, Lancia i Silence (1).
La gran majoria de cotxes més venuts tenen el manual en català
Pel que fa a l’impacte en el mercat actual, el 90% dels deu models de cotxe més venuts durant el primer semestre d’enguany –Dacia Sandero, Seat Ibiza, Toyota Corolla, Peugeot 208, Toyota C-HR, MG ZS, Seat Arona, Peugeot 2008, Toyota Yaris Cross i Hyundai Tucson– ofereixen el manual de propietari en català. A més, entre les deu marques amb un volum més alt de vendes –Toyota, Volkswagen, Seat, Renault, Kia, Peugeot, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz i BMW–, el 60% ja inclou la llengua catalana en la seva documentació digital.