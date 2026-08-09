Només tres marcas de coche ofrecen web en catalán

El sector del automóvil es uno de los ámbitos comerciales donde la presencia de la lengua catalana ha ido aumentando de forma exponencial. De hecho, actualmente, ya hay un total de 46 marcas de vehículos que ya disponen de manuales digitales en catalán, ya sea en la web, en la aplicación móvil y/o en el ordenador de a bordo. De hecho, el número total de vehículos con manuales digitales disponibles en catalán llega a los 322 modelos, lo que representa un aumento del 209% respecto de 2024 y del 68% respecto del año pasado. A pesar de estos datos positivos que ha dado a conocer el Departamento de Política Lingüística, el talón de Aquiles del sector con el catalán es la web, ya que solo hay tres marcas que tienen o están a punto de tener este espacio en lengua catalana.

Es el caso de Volkswagen, que ha estrenado un sitio web de atención al cliente en lengua catalana, donde se incluye un teléfono gratuito que ofrece, también, atención oral en catalán. Por otro lado, y tal como anunció el Departamento de Política Lingüística hace unos meses, Ebro publicará próximamente la versión catalana completa de su web. La automovilística ha rectificado su política lingüística después de que Plataforma per la Llengua denunciara el incumplimiento de las cláusulas lingüísticas de una subvención de casi dos millones de euros.

Ante esta presión y la interlocución de Política Lingüística, la automovilística ha acabado cediendo e incorporando el catalán en los sistemas de infoentretenimiento, la aplicación móvil y la documentación comercial, y próximamente publicará la versión catalana completa de su web. Las incorporaciones de Volkswagen y Ebro, según destaca Política Lingüística «contribuyen a revertir una carencia importante en este sector, ya que hasta ahora solo Silence, que solo fabrica un modelo de nanocoche eléctrico, tenía web en catalán».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, durante la inauguración de la producción de Ebro en la planta de la Zona Franca / Europa Press

El 65% de las marcas de automóviles ya ofrecen manuales digitales en catalán

El Departamento de Política Lingüística ha impulsado la presencia del catalán en el sector de la automoción en el marco del sexto ámbito del Pacto Nacional por la Lengua, dedicado al mercado, el consumo y los servicios. El objetivo de la iniciativa es garantizar que cualquier actividad de consumo se pueda hacer en catalán, asegurar el respeto a los derechos lingüísticos de los consumidores, normalizar la información de uso de los productos e incentivar que las empresas utilicen el catalán como una herramienta de atención al cliente.

En este momento, 30 de las 46 marcas de turismos asociadas a la Patronal de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el 65,2% del total, ya disponen de estos manuales de instrucciones en formato digital, accesible desde la web, la aplicación móvil o el ordenador de a bordo del vehículo. Por volumen de manuales disponibles, encabezan la lista marcas como Audi (62), Lexus (39), Toyota (37) y Volkswagen (30). Les siguen Skoda (14), Hyundai (12), Mazda (11), BYD y Seat (10), Opel (9), Citroën, Cupra y Kia (8), Ebro, Fiat, Ford, Land Rover y Nissan (7), Peugeot (6), MG (5), DS y Jeep (3), Alfa Romeo, Fiat Professional, Jaecoo y Omoda (2), y Abarth, Jaguar, Lancia y Silence (1).

La gran mayoría de coches más vendidos tienen el manual en catalán

En cuanto al impacto en el mercado actual, el 90% de los diez modelos de coche más vendidos durante el primer semestre de este año –Dacia Sandero, Seat Ibiza, Toyota Corolla, Peugeot 208, Toyota C-HR, MG ZS, Seat Arona, Peugeot 2008, Toyota Yaris Cross y Hyundai Tucson– ofrecen el manual de propietario en catalán. Además, entre las diez marcas con un volumen más alto de ventas –Toyota, Volkswagen, Seat, Renault, Kia, Peugeot, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz y BMW–, el 60% ya incluye la lengua catalana en su documentación digital.