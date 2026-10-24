Las cifras sobre la presencia del idioma catalán en los recursos materiales de los cuerpos de seguridad siguen mostrando un escenario desigual. Según los datos recogidos en una respuesta por escrito de la consejera de Economía, Alicia Romero, solo el 25,44% de los vehículos de los Mossos d’Esquadra adquiridos por el Departamento de Interior y Seguridad Pública durante el año 2025 cumplen con el requisito de disponibilidad de la interfaz de navegación en catalán.

La información facilitada por la consejera responde a una pregunta de Junts para conocer el número de vehículos adquiridos en el año 2025 para los cuerpos operativos con el requisito de disponibilidad en catalán de la interfaz de navegación. Romero explica que la Dirección General de la Policía adquirió un total de 456 vehículos durante el año 2025, entre motocicletas, turismos y furgonetas, de diferentes marcas, modelos y configuraciones, y de este total, solo 116 vehículos disponen de la preinstalación informática necesaria para incorporar un ordenador a bordo y que permite disponer de un navegador en catalán mediante el sistema informático integrado al vehículo.

Uno de los nuevos vehículos ligeros de los Bomberos de la Generalitat / ACN

Plena disponibilidad en los Bomberos de la Generalitat

Durante el año 2025, la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos incorporó 288 vehículos al parque de Bomberos de la Generalitat. De estos, 17 eran vehículos pesados en los que los pliegos no exigían radio ni navegador propio del vehículo. En cambio, en relación a los 271 vehículos ligeros integrados, todos disponen de navegador con interfaz disponible en catalán. En 47 de estos automóviles, la condición se establecía como requisito contractual directamente obligatorio, mientras que en los 224 restantes se valoró como criterio de mejora en el procedimiento de adjudicación. Las empresas ganadoras incluyeron esta opción en sus ofertas y se logró un 100% de cobertura en la flota ligera.

Agentes Rurales y el contrato de cesiones

En el caso del Cuerpo de Agentes Rurales, en el año 2025 se adjudicó un contrato de suministro de 245 vehículos en modalidad de arrendamiento sin opción de compra –llegados entre el 2025 y el 2026–. Aunque la interfaz en catalán no era obligatoria de inicio, el contrato fijaba como condición esencial que, si se ofrecía como mejora, la lengua debía ser el catalán. En el documento, la administración detalla que la disponibilidad de la interfaz de navegación en catalán «no se estableció como requisito obligatorio», pero, finalmente, «todas las empresas que resultaron adjudicatarias disponían de navegador con interfaz en catalán».

El software propio del SEM garantiza el catalán

En cuanto a las emergencias médicas, la gran renovación de la flota del Transporte Sanitario se ha desplegado principalmente en el año 2026. Tanto las tres unidades adquiridas en 2025 como las unidades en régimen exclusivo del 2026 –soporte vital avanzado, básico, VIR o SLS– incorporan un ordenador a bordo de gestión y navegación con software propiedad del SEM, lo que garantiza que las interfaces sean íntegramente en catalán por exigencia del Pliego de Prescripciones Técnicas. Solo quedan excluidas las unidades de transporte no urgente sin régimen exclusivo, ya que utilizan equipos de radiocomunicación y navegación privados de las empresas subcontratadas para poder ser utilizados en otros servicios ajenos a la red pública. «Por este motivo no se realiza el requisito de disponibilidad de la interfaz de navegación en catalán», concluye la consejera.