El cantant terrassenc Miki Núñez ha agafat el guant del periodista Carles Francino i, com va fer ell, ha denunciat un cas de catalanofòbia que va viure entre finals del 2018 i inicis del 2019 —poc més d’un any després del Primer d’Octubre— en un supermercat de Madrid. Núñez, que també col·labora amb el programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser, ha dit que la denúncia de Francino el va fer recordar aquest moment que va viure quan “era el catalanet” d’Operación Triunfo i es trobava a Madri gravant el seu disc amb una discogràfica d’allà.
Núñez comença el seu relat —a partir del 3:09:46 del vídeo— dient que va escoltar “el Francino amb el tema del taxi i la catalanofòbia”, i afegeix que això l’ha animat a explicar la situació que va viure a la capital d’Espanya: “Vaig anar a comprar a un súper de sota de casa, de la cadena Ahorramas, i a la secció de rebosteria hi havia una parella de 50 anys que discutien sobre el pa de motlle que havien de comprar: ‘Antonio compra pan de molde, pero sobretodo que no sea catalán‘. Després d’això, Miki Nuñez no va voler intervenir ni dir res perquè estava a Madrid i no volia embolicar la troca.
🧠Obrim 'EL RACÓ DE PENSAR' de l'@AquiCatalunya amb el cantant @mikinunez!https://t.co/cxmATI98MN— Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) September 26, 2025
Però la parella va continuant xerrant entre ells i van arribar a dir “a los catalanes ni agua”. Una expressió que va acabar amb la paciència del cantant, que es va girar i els hi va dir: “Tendríais que ir con cuidado porque en Madrid hay mucho catalán y os podría escuchar”. La senyora li va replicar que això era impossible “en esta zona imposible”, i no satisfeta amb això va afegir: “Y que sepas que ojalá un día a los catalanes les tiren una bomba y se acaba con toda esta broma. A tomar pol saco”. L’artista terrassenc no va poder més i li va dir que ell era català, una revelació que va servir a la senyora per incrementar el seu to d’agressivitat i dir-li: “Pues que no tiren la bomba, que se esperen a que vuelvas a Barcelona y entonces que la tiren”.
“La catalanofòbia existeix, però cada vegada menys”
Davant aquesta situació, Miki Núñez ha manifestat que no recorda si es va posar a plorar o es va tirar a terra “per la impotència” que va sentir. Amb tot, ha afirmat que “la catalanofòbia existeix, però cada vegada menys” i, en aquest sentit, ha opinat que la música en català ha ajudat a orir fronteres. “Abans Txarango feia gira al Japó i no a Madrid i ara podem fer gira a tot el territori espanyol”, ha celebrat. Aleshores, la presentadora del programa Marina Fernàndez Torné li ha recordat que l’episodi va succeir quan “estàvem amb el post-Procés, i moltes ferides obertes”. “Post 2017, sí, pobrets. Moltes ferides obertes tenien ells… Nosaltres sí que teníem ferides obertes al cap”, ha contestat en referència a l’actuació policial de l’1-O.