El cantante terrassense Miki Núñez ha recogido el guante del periodista Carles Francino y, como hizo él, ha denunciado un caso de catalanofobia que vivió entre finales de 2018 y principios de 2019 —poco más de un año después del Primero de Octubre— en un supermercado de Madrid. Núñez, que también colabora con el programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser, ha dicho que la denuncia de Francino le hizo recordar este momento que vivió cuando “era el catalanito” de Operación Triunfo y se encontraba en Madrid grabando su disco con una discográfica de allí.

Núñez comienza su relato —a partir del 3:09:46 del vídeo— diciendo que escuchó “a Francino con el tema del taxi y la catalanofobia”, y añade que eso le animó a explicar la situación que vivió en la capital de España: “Fui a comprar a un súper debajo de casa, de la cadena Ahorramas, y en la sección de repostería había una pareja de 50 años que discutían sobre el pan de molde que debían comprar: ‘Antonio compra pan de molde, pero sobretodo que no sea catalán‘. Después de eso, Miki Núñez no quiso intervenir ni decir nada porque estaba en Madrid y no quería armar lío.

Pero la pareja continuaba hablando entre ellos y llegaron a decir «a los catalanes ni agua». Una expresión que agotó la paciencia del cantante, quien se giró y les dijo: «Tendríais que ir con cuidado porque en Madrid hay mucho catalán y os podría escuchar». La señora le replicó que eso era imposible “en esta zona imposible”, y no satisfecha con eso añadió: “Y que sepas que ojalá un día a los catalanes les tiren una bomba y se acabe con toda esta broma. A tomar pol saco”. El artista terrassense no pudo más y le dijo que él era catalán, una revelación que sirvió a la señora para incrementar su tono de agresividad y decirle: «Pues que no tiren la bomba, que se esperen a que vuelvas a Barcelona y entonces que la tiren».

«La catalanofobia existe, pero cada vez menos»

Ante esta situación, Miki Núñez ha manifestado que no recuerda si se puso a llorar o se tiró al suelo “por la impotencia” que sintió. Con todo, ha afirmado que “la catalanofobia existe, pero cada vez menos” y, en este sentido, ha opinado que la música en catalán ha ayudado a abrir fronteras. “Antes Txarango hacía gira en Japón y no en Madrid y ahora podemos hacer gira en todo el territorio español”, ha celebrado. Entonces, la presentadora del programa Marina Fernàndez Torné le ha recordado que el episodio sucedió cuando “estábamos con el post-Proceso, y muchas heridas abiertas”. “Post 2017, sí, pobrecitos. Muchas heridas abiertas tenían ellos… Nosotros sí que teníamos heridas abiertas en la cabeza”, ha contestado en referencia a la actuación policial del 1-O.