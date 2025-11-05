Blanca Roca i Mireia Morales, creadores a Sos Català, han denunciat en una entrevista a El Món la catalanofòbia que pateixen per part d’usuaris d’Instagram i TikTok per fer continguts a les xarxes en defensa de la llengua catalana. Però la d’aquests usuaris no és l’única catalanofòbia que és present a les xarxes. La influenciadora Betty Anfruns ha denunciat que també pateix aquesta mena de comentaris per part d’altres usuaris, fins i tot catalans, però, a més, ha afegit que també hi ha grans marques comercials que rebutgen contingut fet en català.
Anfruns, que compta amb més de 57.000 seguidors a TikTok, i que ha publicat un vídeo conjunt a Instagram amb el compte Mantinc el Català, mostra la seva indignació perquè “hi ha marques que excusen la seva catalanofòbia dient que apostar per perfils catalans és tancar-se a l’audiència”. La influenciadora, a més, desmunta aquest argument perquè les mateixes marques que rebutgen contingut en català col·laboren amb perfils petits de l’estat espanyol que “arriben a les mateixes xifres que perfils catalans”.
Així mateix, defensa que en el món de la creació de continguts ha de primar més “la creativitat, l’esforç, la forma de comunicar i la forma de connectar amb l’audiència” que no pas l’idioma. “Una persona que parla català et pot fer un vídeo, aquest vídeo pot triomfar molt més que el vídeo d’una persona que l’ha fet en castellà i que no té gens de gràcia”, justifica, i considera que el que fan les marques “no és una qüestió d’audiència, és una qüestió de mentalitat i de catalanofòbia”. “Perquè sí, encara hi ha moltes marques molt grans i molt reconegudes que són catalanòfobes”, assegura sense donar noms.
Defensa el català i crida els usuaris a donar suport als creadors que el fan servir
Betty Anfruns admet que els creadors de contingut en català ho tenen “més difícil” i alhora s’indigna amb la frase “el català et tanca portes”. I, malgrat la contradicció que li suposa, admet: “Lamentablement sí, és veritat, et tanca portes”. Per trencar aquesta dinàmica, la influenciadora apel·la els catalanoparlants a implicar-se en “aquesta lluita” perquè “cada vegada” que algú dona suport a un creador de contingut en català, s’està “donant més pes al català”. “Per tant, sí, segurament fer contingut en català em tancarà portes, però estic segura que això me n’obrirà de moltes altres”, conclou.
Tot i que hi ha marques catalanòfobes, Anfruns agraeix que també hi hagi marques “molt grans” que apostin pels creadors de contingut en català i, en aquest sentit, assegura que “el català arriba amb molts números i crec que queda més que demostrat que hi ha moltíssims creadors de contingut en català, sigui de moda, d’esport, d’humor, que han arribat molt lluny”. Ella defensa que el català “no és un límit”, però remarca que el reconeixement de la llengua passa primer de tot pels seus parlants. “Els primers que hem de donar-li aquest reconeixement som nosaltres”, conclou.