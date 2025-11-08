Un francès que viu a Espanya s’ha creat un compte a TikTok on ha començat a publicar contingut i, amb només sis vídeos, ja ha generat polèmica per l’entrevista que li ha fet a una andalusa que viu a Catalunya. Sense donar a conèixer el seu nom, la dona fa gala de la seva catalanofòbia en el minut que dura el vídeo i assegura que els catalans van fer “la vida molt difícil” als andalusos que van arribar a Catalunya des de principis dels anys quaranta i durant gairebé tota la dictadura franquista. “Éramos de segunda para ellos“, sentencia, però afirma que la situació ara està canviant.
Així mateix, la dona andalusa assegura que els catalans són “muy cerrados”,i a continuació deixa anar una bomba catalanòfoba: “Parece que nos tienen muy atosigados, porque no hay derecho, que somos españoles, y yo me niego a hablar en catalán porque no me sale del co…” D’altra banda, la dona assegura que Catalunya viu del turisme i diu que les grans empreses han abandonat el país perquè “les están retorciendo el pescuezo como a los pollos” a causa dels impostos que han de pagar i perquè els collen a tenir-ho tot en català. “Yo misma soy una persona que tengo ya una edad, pero a mí no me dobla nadie”, conclou.
Un vídeo que genera discussió a TikTok
El vídeo, que acumula més de 190.000 visualitzacions, ha estat molt comentat a la xarxa social xinesa i ha generat discussions entre usuaris. Una persona que diu que va néixer a Catalunya assegura que la senyora “no s’equivoca”. “Si no veus en aquesta senyora una sèrie de faltes de respecte, és perquè pots haver nascut en un lloc però no ser-ne o no sentir-te del lloc. Igual que nosaltres no ens sentim espanyols i no anem a Espanya a viure o a parlar malament d’ells… i sí, si ets català i te’n sents, no m’agrada que aprovis arguments i paraules com les d’aquesta senyora…”, li replica un altre usuari.
Però la conversa no acaba aquí, i l’usuari que defensa la dona andalusa replica que “dir que els catalans no ens sentim espanyols no representa tots els catalans”. Tot i això, rectifica la seva manifestació inicial i diu que no voler parlar en català “demostra una falta d’integració i respecte pel lloc on vius”, però reitera que pel que fa a la resta “no diu cap bogeria”. Independentment d’aquesta discussió, el vídeo ha generat una allau de continguts a favor i en contra de la dona. En total, hi ha més de 1.700 comentaris.