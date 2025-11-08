Un francés que vive en España ha creado una cuenta en TikTok donde ha comenzado a publicar contenido y, con solo seis vídeos, ya ha generado polémica por la entrevista que le ha hecho a una andaluza que vive en Cataluña. Sin dar a conocer su nombre, la mujer hace gala de su catalanofobia en el minuto que dura el vídeo y asegura que los catalanes hicieron “la vida muy difícil” a los andaluces que llegaron a Cataluña desde principios de los años cuarenta y durante casi toda la dictadura franquista. «Éramos de segunda para ellos«, sentencia, pero afirma que la situación ahora está cambiando.

Asimismo, la mujer andaluza asegura que los catalanes son «muy cerrados», y a continuación lanza una bomba catalanófoba: «Parece que nos tienen muy atosigados, porque no hay derecho, que somos españoles, y yo me niego a hablar en catalán porque no me sale del co…» Por otro lado, la mujer asegura que Cataluña vive del turismo y dice que las grandes empresas han abandonado el país porque «les están retorciendo el pescuezo como a los pollos» a causa de los impuestos que deben pagar y porque les obligan a tener todo en catalán. “Yo misma soy una persona que tengo ya una edad, pero a mí no me dobla nadie”, concluye.

Un vídeo que genera discusión en TikTok

El vídeo, que acumula más de 190.000 visualizaciones, ha sido muy comentado en la red social china y ha generado discusiones entre usuarios. Una persona que dice que nació en Cataluña asegura que la señora “no se equivoca”. “Si no ves en esta señora una serie de faltas de respeto, es porque puedes haber nacido en un lugar pero no ser de allí o no sentirte del lugar. Igual que nosotros no nos sentimos españoles y no vamos a España a vivir o a hablar mal de ellos… y sí, si eres catalán y te sientes, no me gusta que apruebes argumentos y palabras como las de esta señora…”, le replica otro usuario.

Pero la conversación no termina aquí, y el usuario que defiende a la mujer andaluza replica que “decir que los catalanes no nos sentimos españoles no representa a todos los catalanes”. Aun así, rectifica su manifestación inicial y dice que no querer hablar en catalán “demuestra una falta de integración y respeto por el lugar donde vives”, pero reitera que respecto al resto “no dice ninguna locura”. Independientemente de esta discusión, el vídeo ha generado una avalancha de contenidos a favor y en contra de la mujer. En total, hay más de 1.700 comentarios.