La mujer andaluza que lleva décadas viviendo en Cataluña y que hizo gala de su catalanofobia en un vídeo de TikTok ha vuelto a la carga. En el canal de un francés que vive en España aseguró que se niega a hablar en catalán y dijo que los catalanes hicieron “la vida muy difícil” a los andaluces que llegaron a Cataluña desde principios de los años cuarenta y durante casi toda la dictadura franquista, la mujer ha hecho una nueva píldora cargada de catalanofobia: «Exijo el castellano porque estoy en España».

Ella, que no revela su nombre, ha afirmado que la administración catalana está sometiendo «al máximo» los establecimientos. «Están multando a todas las tiendas porque todo tiene que ser en catalán», afirma, y explica que cuando ella recibe una carta del Ayuntamiento de Barcelona exige que esté en castellano porque no entiende el catalán. De hecho, la administración envía las comunicaciones en catalán y castellano. «Y están obligados al catalán y el castellano. Lo exijo y me lo dan porque si no me lo dan, no voy a pagar nada».

También carga contra el expresidente de la Generalitat, José Montilla, y su esposa. A pesar de no recordar el nombre del presidente, la señora manifiesta que, a pesar de ser cordobés, dejaba Andalucía «por el suelo» porque era el presidente de Cataluña. Asimismo, dice que tenía a su mujer «en muchos sitios chupando del bote«. Además, añade que Montilla se ha ido a vivir a Andalucía después de jubilarse. «Cuando se ha jubilado ha dicho ‘Aquí os quedáis'».

«Me niego a hablar en catalán»

Esta nueva dosis de la mujer andaluza que vive en Cataluña se produce días después de que circulara un vídeo donde explicaba que se negaba a hablar en catalán. Por otro lado, la mujer dijo que Cataluña vive del turismo y añadió que las grandes empresas han abandonado el país porque “les están retorciendo el pescuezo como a los pollos”, a causa de los impuestos que deben pagar y por la exigencia del catalán. «Me niego a hablar en catalán porque no me sale del co…”

De hecho, el primer vídeo suscitó polémica en la red y este segundo tampoco ha pasado desapercibido. Hay usuarios que no entienden cómo después de tantos años la señora es incapaz de entender el catalán y otros comparten experiencias personales. «Mi abuela, andaluza, vino de joven y habla perfectamente en catalán. A ver si el problema será que esta señora no sabe qué es adaptarse», expone una persona. Y ante esta inadaptación después de décadas, también hay usuarios que la invitan a volver a Andalucía.