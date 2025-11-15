La dona andalusa que fa dècades que viu a Catalunya i va fer gala de la seva catalanofòbia en un vídeo de TikTok ha tornat a la càrrega. En el canal d’un francès que viu a Espanya va assegurar que es nega a parlar en català i dir que els catalans van fer “la vida molt difícil” als andalusos que van arribar a Catalunya des de principis dels anys quaranta i durant gairebé tota la dictadura franquista, la dona ha fet una nova píldora carregada de catalanofòbia: “Exijo el castellano porque estoy en España”.
Ella, que no revela el seu nom, ha afirmat que l’administració catalana està sotmetent “al máximo” els establiments. “Están multando a todas las tiendas porque todo tiene que ser en catalán”, afirma, i explica que quan ella rep una carta de l’Ajuntament de Barcelona exigeix que estigui en castellà perquè no entén el català. De fet, l’administració envia les comunicacions en català i castellà. “Y están obligados a el catalán y el castellano. Lo exijo y me lo dan porque si no me lo dan, no voy a pagar nada”.
També carrega contra l’expresident de la Generalitat, José Montilla, i la seva dona. Tot i no recordar el nom del president, la senyora manifesta que, malgrat ser cordovès, deixava Andalusia “por el suelo” perquè era el president de Catalunya. Així mateix, diu que tenia a la seva dona “en muchos sitios chupando del bote“. A més, afegeix que Montilla se n’ha anat a viure a Andalusia després de jubilar-se la seva jubilació. “Cuando se ha jubilado ha dicho ‘Aquí os quedáis'”.
“Me niego a hablar en catalán”
Aquesta nova dosi de la dona andalusa que viu a Catalunya es produeix dies després que circulés un vídeo on explicava que es negava a parlar en català. D’altra banda, la dona va dir que Catalunya viu del turisme i va afegir que les grans empreses han abandonat el país perquè “les están retorciendo el pescuezo como a los pollos”, a causa dels impostos que han de pagar i per l’exigència del català. “Me niego a hablar en catalán porque no me sale del co…”
De fet, el primer vídeo va suscitar polèmica a la xarxa i aquest segon tampoc no ha passat desapercebut. Hi ha usuaris que no entenen com després de tants anys la senyora és incapaç d’entendre el català i d’altres comparteixen experiències personals. “La meva àvia, andalusa, va venir de jove i parla perfectament en català. A veure si el problema serà que aquesta senyora no sap què és adaptar-se”, exposa una persona. I davant aquesta inadaptació després de dècades, també hi ha usuaris que la conviden a tornar a Andalusia.