Un hotel de titularitat pública a Catalunya no garanteix l’atenció en català

L’Hotel Vall de Núria, que és propietat de l’ens públic català Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i gestionat per l’empresa Aramark Corporation, ha respost a una clienta que no sempre poden garantir l’atenció en català a causa de la rotació de personal i de la dificultat de trobar personal que parli la llengua del país. Ho ha denunciat Plataforma per la Llengua a través del seu compte de la xarxa social X, on subratlla que l’explicació que el negoci dona a la clienta és “una confessió que vulnera els drets lingüístics reconeguts per llei”. En efecte, l’article 32 de la Llei de política lingüística i el 128-1 del Codi de Consum de Catalunya deixen clar que totes les empreses, i especialment les públiques o concessionàries, han de garantir l’atenció oral i escrita en català.
Fonts de l’entitat en defensa del català han explicat a El Món que una clienta es va queixar que els treballadors de la Caseta del Llac, un dels espais de restauració que pertany al complex hoteler, no la van entendre en català. Fonts de FCG han traslladat a aquest diari que lamenten la situació i deixen clar que l’empresa pública sempre ha promogut l’ús de la llengua catalana a les seves dependències. “L’atenció que s’ofereix als clients és una qüestió que ens mereix una especial sensibilitat i no estalviem cap esforç per poder donar un servei acurat”, remarquen, i es comprometen a avaluar els fets per valorar si cal prendre alguna mesura per “millorar” el servei que s’ofereix a les nostres instal·lacions.
Arran d’aquesta situació, que va posar en coneixement del complex hoteler, el director de l’Hotel Vall de Núria li ha comunicat recentment que “la gran rotació de personal fa que moltes vegades a la gent no tingui temps d’aprendre”. En el correu electrònic compartit per l’ONG del català, Aramark explica que en tots els processos de selecció que fan demanen el català “com a idioma necessari”, igual que el castellà. Tot i això, l’empresa admet que “la pena és que les dificultats que comporten treballar a la Vall de Núria fa que això tiri enrere la gent del territori”. “Amb la dificultat que existeix avui dia de mà d’obra no sempre es pot escollir”, justifica l’empresa, i afegeix que tots els seus treballadors “tenen la voluntat i les ganes” d’aprendre la llengua catalana.
Una empresa que no té ni la web en català
D’altra banda, l’entitat que presideix Òscar Escuder subratlla que Aramark Corporation “no pot presumir gaire de responsabilitat social corporativa” a Catalunya. “Ni tan sols té el web en català, mentre que permet accedir-hi, a Bèlgica, en neerlandès o francès!”, afegeix, i insisteix que garantir l’atenció als catalanoparlants a Catalunya “no és opcional, és obligatori”. Per tot això, Plataforma per la Llengua exigeix que s’actuï “immediatament” per tal de “garantir el català a tots els serveis públics”. Les mateixes fonts de l’entitat assenyalen en aquest sentit que la situació generada a l’hotel “té una mica més d’inri perquè és d’empresa pública, i li cau més normativa a sobre”. “Fins i tot Ferrocarrils, que en sembla que és de les que més fi treballa, té marge de millora”, sentencien des de l’entitat.