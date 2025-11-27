El diccionari de català incorpora 117 paraules noves: aquestes són les més curioses

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha actualitzat el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC) amb 375 novetats, de les quals 117 són paraules noves i 258 són modificacions o ampliacions d’articles existents. L’objectiu de les actualitzacions, segons expliquen des de l’IEC, és que tots els catalanoparlants es puguin sentir representats en l’estàndard. Així, per “continuar reforçant la unitat de la llengua”, també s’hi han afegit variants territorials com ara aïna, safranòria, roín, -ïna i uè.
Entre les 117 paraules incorporades n’hi ha de sorprenents i d’ús molt comú com procrastinar, autoajuda, dana, rumorologia, preqüela, manga, jacuzzi, aiguagim, taitxí, wok, sushi, mozzarella, búfala, caputxino, falàfel i feta. També s’introdueix la locució gola del llop per descriure un “lloc o situació de gran perill”; s’amplia la definició de pop per anomenar la “persona que té tendència a toquejar els altres, fins al punt de resultar molesta” o s’afegeix l’accepció de “copular” el verb manxar.
La definició de sensibilitzar també s’amplia per incloure-hi l’accepció de “fer que (algú) prengui consciència d’una qüestió problemàtica i se’n preocupi”, mentre que orquestrar és “planejar i dirigir estratègicament (una acció, una activitat) per tal que tingui l’efecte volgut”. La paraula frontal ara també recull l’accepció “llanterna que es pot subjectar al front i que permet tenir les mans buides”. I un aïllant és la “màrfega” que es fa servir per estirar-s’hi al damunt i dormir a terra.
Canvis constants en un diccionari viu
L’any passat, l’IEC ja va incorporar 78 paraules noves i 138 modificacions. Entre les novetats, destacaven aerolínia, càtering, fotoperiodista, kebab, pàdel, sobrepès, tempura o xistorra, mentre que també es van afegir variants territorials com bresquiller, forfoll, lleute, pataca o renyó i locucions com fer-se paga d’alguna cosa, en altres paraules, de paraula, a proporció de, síndrome d’abstinència i tauleta tàctil.