L’oferta d’eines digitals en català continua augmentant. Plataforma per la Llengua ha anunciat a través de la xarxa social X que l‘aplicació per a la planificació i seguiment d’entrenaments Hevy ha incorporat oficialment la llengua catalana a la seva interfície. L’entitat en defensa de la llengua ha celebrat que l’eina, de gran popularitat en el sector de la salut i l’activitat física, fa un pas endavant en el seu compromís lingüístic en un mercat digital on la presència del català sovint continua essent una assignatura pendent.
Així mateix, l’ONG del català ha subratllat que Hevy es posiciona actualment com la setena aplicació més descarregada a l’Estat espanyol dins de la categoria de rutines i gimnasos a l’App Store d’Apple. Aquest volum d’usuaris, segons assenyala l’entitat, converteix la integració del català en un moviment rellevant per al sector de les plataformes digitals esportives, atès el seu ampli abast entre els practicants d’activitat física.
El coordinador d’Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, ha explicat en declaracions a El Món que aquest pas és “molt bona notícia” perquè hi ha molta terminologia esportiva en català que “no està normalitzada” en l’àmbit digital. “Ens ajuda molt que la gent vagi assumint paraules com manuella o cadascun dels exercicis que descriuen perquè és un món que està molt castellanitzat i, fin i tot, diria que està dominat per l’anglès”, ha remarcat.
🏋️ El català guanya múscul digital: celebrem que l’aplicació per planificar els entrenaments @HevyApp, ja incorpora la llengua catalana!— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) September 14, 2026
Una passa més perquè puguem viure i entrenar plenament en català, també en l’àmbit digital. 🤳🏼
Enfortim la llengua! 💪 pic.twitter.com/VwKBOSuy6Z
Un gest per “empènyer altres aplicacions grans”
La plataforma tecnològica formava part del grup d’empreses de l’àmbit digital sota seguiment i monitoratge lingüístic per part de Plataforma per la Llengua amb l’objectiu de garantir la presència del català en entorns d’ús quotidià. Dengra ha detallat a aquest diari que, pel que fa a Heavy, “encara no havien fet contacte formal amb ells”, però que, tot i això, estaven molt pendents de les actualitzacions que treien per veure si hi incloïen la llengua. Aquesta actualització permet la navegació i l’entrenament en la llengua pròpia dins de l’ecosistema d’aplicacions mòbils. En total, hi ha 15 idiomes disponibles, entre ells el català. “Tot i no ser llengua oficial a la UE, és una llengua de molt pes en els mercats digitals”, ha destacat.
Amb tot, Xavier Dengra subratlla que el pas que ha fet l’empresa era “esperable” perquè el fundador és català. “Ara diem que és normal i ho celebrem, però fins que no ho ha fet era una anomalia”, ha manifestat a aquest diari, on també ha assenyalat que el gest pot servir per “empènyer altres aplicacions grans i no tan grans” a afegir el català. Després d’aquest llançament, l’entitat presidida per Òscar Escuder espera que la versió en català “es mantingui i millori, fent valer amb rigor la terminologia esportiva pròpia”. “La incorporació del català ha de servir de referent per a tot el sector… i farem que passi!”, exclama l’entitat.