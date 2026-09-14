La oferta de herramientas digitales en catalán continúa aumentando. Plataforma per la Llengua ha anunciado a través de la red social X que la aplicación para la planificación y seguimiento de entrenamientos Hevy ha incorporado oficialmente el idioma catalán en su interfaz. La entidad en defensa del idioma ha celebrado que la herramienta, de gran popularidad en el sector de la salud y la actividad física, da un paso adelante en su compromiso lingüístico en un mercado digital donde la presencia de la lengua a menudo sigue siendo una asignatura pendiente.

Asimismo, la ONG del catalán ha subrayado que Hevy se posiciona actualmente como la séptima aplicación más descargada en el Estado español dentro de la categoría de rutinas y gimnasios en la App Store de Apple. Este volumen de usuarios, según señala la entidad, convierte la integración del catalán en un movimiento relevante para el sector de las plataformas digitales deportivas, dado su amplio alcance entre los practicantes de actividad física.

El coordinador de Empresa y Consumo de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, ha explicado en declaraciones a El Món que este paso es «muy buena noticia» porque hay mucha terminología deportiva en catalán que «no está normalizada» en el ámbito digital. «Nos ayuda mucho que la gente vaya asumiendo palabras como manuella o cada uno de los ejercicios que describen porque es un mundo que está muy castellanizado y, incluso, diría que está dominado por el inglés», ha remarcado.

🏋️ El català guanya múscul digital: celebrem que l’aplicació per planificar els entrenaments @HevyApp, ja incorpora la llengua catalana!



Una passa més perquè puguem viure i entrenar plenament en català, també en l’àmbit digital. 🤳🏼



Enfortim la llengua! 💪 pic.twitter.com/VwKBOSuy6Z — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) September 14, 2026

Un gesto para «impulsar otras aplicaciones grandes»

La plataforma tecnológica formaba parte del grupo de empresas del ámbito digital bajo seguimiento y monitoreo lingüístico por parte de Plataforma per la Llengua con el objetivo de garantizar la presencia del catalán en entornos de uso cotidiano. Dengra ha detallado a este diario que, en cuanto a Heavy, «aún no habían hecho contacto formal con ellos», pero que, aun así, estaban muy pendientes de las actualizaciones que sacaban para ver si incluían el idioma. Esta actualización permite la navegación y el entrenamiento en el idioma propio dentro del ecosistema de aplicaciones móviles. En total, hay 15 idiomas disponibles, entre ellos el catalán. «A pesar de no ser lengua oficial en la UE, es una lengua de mucho peso en los mercados digitales», ha destacado.

Con todo, Xavier Dengra subraya que el paso que ha dado la empresa era «esperable» porque el fundador es catalán. «Ahora decimos que es normal y lo celebramos, pero hasta que no lo ha hecho era una anomalía», ha manifestado a este diario, donde también ha señalado que el gesto puede servir para «impulsar otras aplicaciones grandes y no tan grandes» a añadir la lengua catalana. Después de este lanzamiento, la entidad presidida por Òscar Escuder espera que la versión en catalán «se mantenga y mejore, haciendo valer con rigor la terminología deportiva propia». «La incorporación del catalán debe servir de referente para todo el sector… ¡y haremos que pase!», exclama la entidad.