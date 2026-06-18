El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut enviar un missatge de calma després de la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) de no admetre el recurs contra la sentència que obliga a incrementar la presència del castellà en una escola de Canet de Mar. En una declaració sense preguntes, Vila ha assegurat que la resolució “no té cap impacte” ni sobre el sistema educatiu català ni sobre la normativa vigent. Segons ha defensat, el Govern “continua fermament compromès” amb un model d’escola que té el català com a “centre de gravetat”, i ha remarcat que l’executiu continuarà treballant per garantir que tot l’alumnat acabi l’escolarització amb competència plena en català i castellà.
La decisió del tribunal europeu dona resposta a una demanda presentada per famílies del centre Turó del Drac de Canet de Mar i conclou que la incorporació d’una assignatura més en castellà no vulnera drets fonamentals. En la seva argumentació, el TEDH assenyala que una escolarització exclusivament en català podria situar en desavantatge alumnes castellanoparlants i recorda el dret a ser educat també en la llengua estatal.
El Govern ja havia minimitzat altres resolucions judicials
La reacció de la Generalitat arriba en una línia similar a altres respostes recents a decisions judicials sobre el model lingüístic. El Govern ja havia insistit en altres ocasions que pronunciaments del TSJC o d’altres tribunals no suposaven canvis operatius en el funcionament dels centres i que els criteris lingüístics es mantenien vigents. En aquest cas, Vila ha reiterat que l’executiu continuarà treballant per “millorar amb el màxim consens social” el sistema educatiu i evitar qualsevol ruptura del model actual.
Reaccions crítiques i petició de més mesures
Més enllà del posicionament del Govern, la Intersindical ha criticat la decisió del TEDH i l’ha qualificat d’“imposició política”. L’organització considera que la resolució suposa una nova cobertura judicial a una suposada ofensiva contra el català a l’escola i reclama més determinació a la Generalitat. En aquest sentit, el sindicat demana reforçar els recursos destinats a la inspecció i garantir que els projectes lingüístics dels centres s’apliquin de manera efectiva, així com blindar el català com a llengua vehicular real a tot el sistema educatiu.