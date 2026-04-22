El Correllengua, una iniciativa que combina esport i lluita lingüística, recorre el país i travessarà, per primera vegada, el conjunt dels Països Catalans. La flama –que simula el foc olímpic– va sortir el cap de setmana passat des de la tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent (Catalunya Nord), s’ha dividit en dos recorreguts que creuen Catalunya de nord a sud i tornaran a confluir a Tarragona. La flama també recorrerà el País Valencià, saltarà a les Illes Balears i acabarà a l’Alguer (Sardenya), sumant un total de 17 etapes.
La iniciativa, que pretén donar visibilitat al català “com a eina de cohesió social”, ha sumat centenars d’adhesions i ha estat visible tant al carrer com a les xarxes socials. En l’aturada a Barcelona, aquest passat dimarts, la torxa ha passat per mans de desenes d’activistes, entitats i personalitats. El Correllengua ha deixat imatges virals per a determinats nuclis de la ciutat, com la del jugador de la UE Sant Andreu –equip de moda després del darrer ascens de categoria– Sergi Serrano envoltat de l’afició quadribarrada i altres activistes del barri.
👅 Aquest vespre hem participat en el @Correllengua_ Agermanat!— Unió Esportiva Sant Andreu (@uesantandreu) April 21, 2026
🔥 Sergi Serrano ha fet el relleu a la flama davant del Narcís Sala fins a Fabra i Puig.
🟡🔴 Moltíssims andreuencs mostrant el seu suport a la llengua catalana. pic.twitter.com/8HGcaY0IRX
La ‘cursa’ ha avançat fins al Passeig del Born i a la plaça Comercial de Barcelona, l’espai escollit per llegir un manifest a favor de la “plena normalització del català”. L’acte, el primer massiu del Correllengua, va acabar amb la interpretació de la cançó del Correllengua i un concert del grup valencià Auxili.
Crides a passar a l’ofensiva
En el seu discurs, Anna Rosselló, portaveu del Correllengua, va aprofitar per reiterar el “cansament” d’una societat que “sobreviu” lingüísticament. “Volem d’una vegada per totes començar a tenir una vida plenament en català”, apuntava en el manifest. El seu company de batalla, Pau Emili, va afegir que cal “portar aquesta flama que es va encendre a Prada a la resta de Països Catalans”, una crida cap a la normalització del català.
El Correllengua és una iniciativa que van posar de moda joves de Mallorca el segle passat, justament per defensar l’arraconament de la llengua catalana. La iniciativa va saltar ràpidament al País Valencià, en mans d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV). A Catalunya, el Correllengua va arribar dos anys més tard, organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).