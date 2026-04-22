El Correllengua, una iniciativa que combina deporte y lucha lingüística, recorre el país y atravesará, por primera vez, el conjunto de los Països Catalans. La flama –que simula el fuego olímpico– salió el fin de semana pasado desde la tumba de Pompeu Fabra en Prada de Conflent (Catalunya Nord), se ha dividido en dos recorridos que cruzan Catalunya de norte a sur y volverán a confluir en Tarragona. La flama también recorrerá el País Valencià, saltará a las Islas Baleares y terminará en Alguer (Cerdeña), sumando un total de 17 etapas.

La iniciativa, que pretende dar visibilidad al catalán “como herramienta de cohesión social”, ha sumado cientos de adhesiones y ha sido visible tanto en la calle como en las redes sociales. En la parada en Barcelona, este pasado martes, la antorcha ha pasado por manos de decenas de activistas, entidades y personalidades. El Correllengua ha dejado imágenes virales para determinados núcleos de la ciudad, como la del jugador de la UE Sant Andreu –equipo de moda tras el último ascenso de categoría– Sergi Serrano rodeado de la afición cuadribarrada y otros activistas del barrio.

👅 Este anochecer hemos participado en el @Correllengua_ Agermanat!



🔥 Sergi Serrano ha hecho el relevo a la flama frente al Narcís Sala hasta Fabra i Puig.



🟡🔴 Muchísimos andreuencs mostrando su apoyo a la lengua catalana. pic.twitter.com/8HGcaY0IRX — Unió Esportiva Sant Andreu (@uesantandreu) April 21, 2026

La ‘carrera’ ha avanzado hasta el Passeig del Born y en la plaza Comercial de Barcelona, el espacio elegido para leer un manifiesto a favor de la “plena normalización del catalán”. El acto, el primero masivo del Correllengua, terminó con la interpretación de la canción del Correllengua y un concierto del grupo valenciano Auxili.

Llamados a pasar a la ofensiva

En su discurso, Anna Rosselló, portavoz del Correllengua, aprovechó para reiterar el “cansancio” de una sociedad que “sobrevive” lingüísticamente. “Queremos de una vez por todas empezar a tener una vida plenamente en catalán”, apuntaba en el manifiesto. Su compañero de batalla, Pau Emili, añadió que es necesario “llevar esta flama que se encendió en Prada al resto de Països Catalans”, un llamado hacia la normalización del catalán.

Decenas de personas se han manifestado en el acto central del Correllengua en Barcelona

El Correllengua es una iniciativa que pusieron de moda jóvenes de Mallorca el siglo pasado, justamente para defender el arrinconamiento de la lengua catalana. La iniciativa saltó rápidamente al País Valencià, en manos de Acció Cultural del País Valencià (ACPV). En Catalunya, el Correllengua llegó dos años más tarde, organizado por la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).