Inspirados en el primer Correllengua nacido en Mallorca en 1995 y en la Korrika vasca y el espíritu de la llama olímpica, miles de personas y entidades inician este fin de semana el Correllengua Agermanat; “mucho más que una carrera”, dice la organización, que describe el acto como una “movilización cultural, social y deportiva”. El Correllengua, que comienza este domingo 19 de abril en la Cataluña Norte y terminará el 5 de mayo en Alguer, recorrerá “todos los territorios de habla catalana” para dar visibilidad al catalán “como herramienta de cohesión social”. En total son 1.500 kilómetros de recorrido con la visita a 500 municipios y actos en 80 localidades.

La llama, que comienza su recorrido en Prada (Pirineo), se bifurcará de manera simultánea en dos recorridos, uno por la parte occidental de Cataluña y el otro por las zonas litorales, y se unirá en unos días en Tarragona. Continuará por el País Valencià hasta Elx y saltará a Formentera, Eivissa, Menorca y Mallorca. La llama, que a ratos irá con atletas y otras veces en bicicleta, terminará el recorrido en Alguer y dejará actividades y actos culturales y festivos a su paso por cada pueblo.

El mapa del recorrido del 2026, con parada en el Spotify Camp Nou | CORRELLENGUA AGERMANAT

El Correllengua Agermanat, destaca la organización, está organizado por jóvenes de todos los territorios de habla catalana desde el voluntariado y pretende ser una iniciativa que nace desde la base como un símbolo de “fraternidad, lengua y futuro”. En los últimos días, la iniciativa ha recibido diferentes apoyos, algunos remarcables como el del FC Barcelona. El club culé ha cedido el Camp Nou como punto de encuentro de la llama antes de partir hacia el Camp de Tarragona, el próximo 22 de abril.

El Correllengua también rendirá homenaje a Josep Maria Espinàs, una de las figuras clave de la cultura catalana contemporánea.

¿Cómo nacieron los primeros Correllenguas?

La iniciativa nació hace tres décadas, impulsada por Joves de Mallorca per la Llengua, inspirada en la Korrika vasca, una carrera bienal para celebrar el euskera. “Aquella primera edición, que combinaba deporte, fiesta y reivindicación, demostró que la defensa del catalán también podía ser una celebración popular”, apuntan los impulsores del recorrido de este año, el más ambicioso en los Países Catalanes.

La iniciativa se ha extendido por todos los Países Catalanes. En el País Valencià se involucraron los miembros de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), también en 1995. En Cataluña, el Correllengua llegó dos años después, organizado por la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).