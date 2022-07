L’Aran rebutja la llei del català i avisa que no deixarà morir l’aranès

El Conselh Geerau d’Aran “rebutja el tracte” que rep l’aranès amb la llei sobre l’ús i aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament que van pactar PSC, els Comuns, Junts i ERC al Parlament. Així es desprèn de la declaració institucional que s’ha aprovat aquest divendres per unanimitat. La màxima institució aranesa reclama que es modifiqui “de manera immediata” per tal que l’aranès continuï constant com llengua vehicular i es respecti la seva oficialitat, el que creuen que no passa amb el redactat actual de la llei. “No podem permetre deixar morir la nostra llengua per inactivitat i falta de suport i protecció”, ha reblat la síndica d’Aran.

El Conselh Geerau d’Aran també ha acordat que la síndica demani una reunió amb el president Pere Aragonès per exigir-li la recuperació de competències en matèria lingüística, que ara per ara es comparteixen amb la Generalitat. La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha avançat també que presentaran una iniciativa legislativa a la cambra catalana per aconseguir aquesta “modificació immediata” en una llei que es veu com “un atac directe a la llengua i a l’autogovern”. L’aranès, ha explicat, està en un “estat molt delicat”, pel que la síndica no permetrà que sigui “menyspreat i oblidat”. També ha afegit que govern aranès estudiarà “totes les accions legals que siguin necessàries” per a protegir i defensar l’autonomia aranesa.

“Durant els últims anys, la voluntat del govern d’Aran ha estat la de buscar consensos i acords amb la Generalitat de Catalunya, no obstant això, veiem, una vegada més, com no només no hi ha cap avanç en la projecció, promoció i normalització de l’aranès, sinó que reculem en el seu reconeixement efectiu” ha reblat Vergés per argumentar que aquest és el motiu pel qual reclamen “millores immediates en el finançament per a l’aranès”.

Infrafinançament en la protecció de l’aranès

La síndica ha tornat a denunciar l‘infrafinançament i manca d’actuacions del Govern cap a la protecció de l’aranès. “La dotació que rep actualment el Conselh Generau d’Aran per a l’aranès per part de la Generalitat és de 100.000 euros anuals, mentre que el pressupost de 2022 per al català ha estat de 38,8 milions d’euros“, ha assenyalat per deixar palesa la diferència de tracte entre el català i la llengua de l’Aran.

En paral·lel, Vergés ha recordat que l’Aran té una llei de l’aranès que no s’ha desplegat encara des del 2015. “No sols no s’ha desplegat, sinó que ha laminat les competències del Conselh Generau d’Aran sobre l’aranès”, ha lamentat. El fet que les competències siguin compartides amb la Generalitat, ha dit la Síndica, “”ha generat greus problemes, confusions i contradiccions a causa de la mala praxi en matèria de política lingüística que la Generalitat ha dut i duu a terme”.