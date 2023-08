Una aerolínia ofereix parlar sis idiomes a un usuari que demanava el català

Un usuari que reclamava a l’aerolínia Iberia informació sobre per què havien canviat el seu vol i havia hagut de fer una escala en un vol teòricament directe s’ha trobat amb una resposta surrealista de la companyia que ha aixecat molta polseguera a les xarxes socials. L’usuari en qüestió denunciava a Twitter que l’aerolínia havia venut més bitllets dels que podia oferir i, per tant, hi havia overbooking. Això va provocar que li canviessin el vol i hagués de fer una escala en comptes d’un vol directe. “Arribes a Barcelona 15 hores després i evidentment, maletes perdudes. Moltes gràcies, Iberia”, va queixar-se a Twitter. El problema, a banda de tot aquest periple d’aeroports, va ser la resposta de la companyia aèria.

Venen més bitllets dels que toquen. Overbooking. Et canvien el vol. Et fan fer una escala quan tenies un vol directe. Arribes a Bcn 15h després i evidentment maletes perdudes. Moltes gràcies @Iberia o Level o ja no sé ni qui sou — Gerard Autet (@gerardautet8) August 10, 2023

Iberia va respondre en castellà i per demanar més detalls de la incidència “en portuguès, anglès, francès, alemany, espanyol o italià” per “poder ajudar” el client. Això va enfurismar les xarxes socials, que es van queixar del menysteniment al català d’una companyia de l’estat espanyol. Prèviament a aquesta resposta, també van preguntar-li a l’usuari si les seves maletes havien arribat tard, una queixa que l’usuari en cap moment havia fet. La persona en qüestió va respondre que la reclamació ja estava posada i que volia saber per què li havien fet fer una escala quan havia comprat un vol directe. Llavors va començar la polèmica.

Hola, nos puedes enviar más detalles en portugués, inglés, francés, alemán, español o italiano para poder ayudarte, por favor? — Iberia (@Iberia) August 10, 2023

“Molt desafortunat”

Davant les crítiques que van començar a sorgir a les xarxes socials, com ara a través del perfil de Twitter d’Albano Dante, la companyia es va disculpar. Dante va respondre al polèmic tuit d’Iberia i va dir “A Iberia no entenen el català, una llengua oficial. Espero que el Govern de la Generalitat defensi els drets d’aquest usuari i, per extensió, els drets de tots els catalanoparlants. He d’admetre que no tinc cap esperança que moguin un sol dit”.

Hola Albano. Estem ja parlant amb Gerard per a prestar-li ajuda amb el seu cas. Demanem disculpes per la resposta donada ahir a la nit. Ha estat molt desafortunat per part nostra. Moltes gràcies — Iberia (@Iberia) August 11, 2023

La resposta de la companyia a aquest tuit i a altres queixes és una disculpa per la resposta “molt desafortunada” que van donar al tuit de l’usuari en què demanaven informació en sis llengües que no fossin el català.