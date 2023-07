Manuel García del Valle, nou director general d’Inetum Ibèria & Latam

Manuel García del Valle ha estat nomenat nou director general d’Inetum Ibèria & Latam. S’incorpora al Grup Inetum amb una sòlida trajectòria de més de 25 anys en empreses líders del sector com Accenture i NTT Data, on ha ocupat llocs de responsabilitat tant a Europa com a Llatinoamèrica.

Inetum, especialitzat en solucions i serveis digitals, va anunciar el nomenament de Manuel García de la Vall com a membre del Comitè Executiu i nou director general d’Ibèria & Latam. Aquest nomenament es produeix en retirar-se Carlos Muñoz, actual director general de la companyia a Ibèria & Latam, qui -al costat del Comitè de Direcció- acompanyarà a García de la Vall en el període de transició per a assegurar la continuïtat.

García del Valle, llicenciat en Econòmiques i Direcció d’Empreses, amb àmplia experiència en desenvolupament de negoci, transformació organitzativa i gestió d’equips multiculturals en grans organitzacions, compta a més amb el Global Leadership Program de l’IMD o el Màster en Gestió de Qualitat per a Empreses de Serveis de la Universitat CEU Sant Pau.

Jacques Pommeraud, president i conseller delegat del Grup Inetum, va agrair a Carlos Muñoz “el seu compromís, el seu lideratge i l’impacte positiu del seu llegat en l’organització. Sota la direcció de Carlos, hem aconseguit importants fites, com la reeixida integració de nombroses empreses en els últims 25 anys, especialment IECISA, que ha permès al nostre grup convertir-se en el núm. 3 del sector tecnològic espanyol”. Pommeraud va desitjar una calorosa benvinguda a Manuel García de la Vall. “Amb la seva experiència i noves perspectives, esperem créixer i aconseguir l’èxit sota el seu lideratge. El Comitè de Direcció li donarà suport en la continuació de les nostres iniciatives per a clients i empleats. Junts, abracem un futur apassionant per a la nostra organització”, va destacar.

Manuel García del Valle va dir que està “encantat d’unir-me al Comitè Executiu del Grup Inetum liderant l’àrea Ibèria Latam, que ocupa una posició estratègica dins del Grup, representant el 40% dels ingressos, amb més de 10.000 professionals. Estic molt il·lusionat per contribuir al desenvolupament de la nostra presència local, per a donar resposta a les noves necessitats digitals dels nostres clients i continuar construint junts una gran companyia”.

Per part seva, Carlos Muñoz va assenyalar que “durant els últims 25 anys, he tingut l’honor i el plaer de construir una de les majors empreses de serveis de TU a Ibèria Latam. M’agradaria agrair a tots els equips el seu compromís i professionalitat. Estic convençut que comptem amb una base d’excel·lència per a respondre eficaçment als reptes actuals i futurs. Desitjo a Manuel García del Valle molts èxits en el seu nou càrrec”.