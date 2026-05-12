El sindicat majoritari dels docents a Catalunya, USTEC, ha assenyalat que s’obririen a negociar i aixecar les protestes si el Departament d’Educació planteja un increment salarial d’entre 400 i 500 euros bruts mensuals. En una entrevista feta al diari ARA, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha assenyalat que aquest possible increment salarial “és una proposta que podria posar-se sobre la taula i veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d’injustícia salarial” i que permetria als sindicats “acabar de negociar”, tot i que la decisió final recauria en el col·lectiu de mestres.
En declaracions fetes a l’ACN el sindicat ha assenyalat que la proposta inicial implicava un increment del 100% de complement específic, cosa que es traduiria en 700 euros bruts mensuals més tot i que el sindicat pugui plantejar que la xifra se situï en els 400 euros. USTEC, però, destaca que aquest increment salaria s’hauria de complementar amb el retorn del “deute” dels estadis i una clàusula d’actualització salarial vinculada a l’IPC. El sindicat ha criticat que, en el moment de fer-se l’entrevista, el Govern no els havia convocat de forma oficial ni els havia enviat l’ordre del dia de la reunió de la mesa sectorial que se celebrarà el pròxim dijous i lamenta que haguessin d’assabentar-se per la premsa.
Pressió per assolir un acord
Segura, a més, ha destacat que si els sindicats i el Govern no han pogut tancar un acord per desencallar la situació laboral dels docents abans de finals de curs el setembre i octubre del curs vinent suposaran un inici de curs “mogut” tot i que ha admès que pot haver-hi cert “desgast” pel que fa a la mobilització. Un desgast que no preocupa a la portaveu del sindicat, ja que ha asseverat que “hi ha moltes altres maneres de tirar-ho endavant” com no fer sortides o colònies.
De fet, el sindicat ha complementat les declaracions de la seva portaveu amb un comunicat en el qual asseguren que la postura del govern i les condicions actuals del sector han fet que els treballadors de l’educació s’hagin vist “obligats a anar a la vaga” per defensar unes condicions laborals dignes i una educació de qualitat.