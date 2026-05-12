El sindicato mayoritario de docentes en Cataluña, USTEC, ha señalado que estarían dispuestos a negociar y levantar las protestas si el Departamento de Educación propone un aumento salarial de entre 400 y 500 euros brutos mensuales. En una entrevista realizada en el diario ARA, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha indicado que este posible incremento salarial «es una propuesta que podría ponerse sobre la mesa y ver si el colectivo la considera aceptable, porque con esto revertimos una situación de injusticia salarial» y que permitiría a los sindicatos «acabar de negociar», aunque la decisión final recaería en el colectivo de maestros.

En declaraciones hechas a ACN el sindicato ha señalado que la propuesta inicial implicaba un incremento del 100% del complemento específico, lo que se traduciría en 700 euros brutos mensuales más, aunque el sindicato pueda plantear que la cifra se sitúe en los 400 euros. USTEC, sin embargo, destaca que este aumento salarial debería complementarse con el retorno de la «deuda» de los estadios y una cláusula de actualización salarial vinculada al IPC. El sindicato ha criticado que, en el momento de realizar la entrevista, el Gobierno no los había convocado de forma oficial ni les había enviado el orden del día de la reunión de la mesa sectorial que se celebrará el próximo jueves y lamenta que tuvieran que enterarse por la prensa.

Presión para lograr un acuerdo

Segura, además, ha destacado que si los sindicatos y el Gobierno no han podido cerrar un acuerdo para desbloquear la situación laboral de los docentes antes de finales de curso, septiembre y octubre del curso próximo supondrán un inicio de curso «movido» aunque ha admitido que puede haber cierto «desgaste» respecto a la movilización. Un desgaste que no preocupa a la portavoz del sindicato, ya que ha aseverado que «hay muchas otras maneras de seguir adelante» como no hacer salidas o colonias.

Participantes en una manifestación de docentes en Barcelona. Localización: Barcelona Autor: ACN

De hecho, el sindicato ha complementado las declaraciones de su portavoz con un comunicado en el cual aseguran que la postura del gobierno y las condiciones actuales del sector han hecho que los trabajadores de la educación se hayan visto «obligados a ir a la huelga» para defender unas condiciones laborales dignas y una educación de calidad.