L’objectiu de la consellera Esther Niubó en la reunió amb els sindicats era oferir una “agenda de treball” compartida si les organitzacions desconvocaven la vaga del 8 de setembre. No passarà –si més no ara– perquè USTEC, CGT i Intersindical entenen que el departament es nega a reobrir les negociacions i mantindran l’aturada del 8 de setembre. “El sistema educatiu necessita un parèntesi que permeti reduir tensió a la comunitat educativa”, ha apuntat Niubó en una compareixença després d’una matinal de reunions a Via Augusta.
La consellera ha demanat als sindicats una treva com una oportunitat de deixar enrere “retrets” i “restablir confiances”. “Ens hi juguem la confiança de les famílies”, ha remarcat des del faristol. “És necessari aquest parèntesi per donar confiança i donar pas a la serenitat”, ha continuat. “Sembla que [la vaga] es mantindrà, a partir d’aquí, veurem”, ha respost finalment preguntada per si aquesta agenda de treball podria produir-se després de la vaga. Niubó també ha insinuat que els sindicats perdran pes en les converses d’aquest curs, que també inclouran representants de famílies, els directors i altres agents educatius.
Els sindicats fan la lectura oposada
Després de reunir-se amb USTEC i CGT, per separat, la consellera s’ha mostrat oberta a tractar qüestions vinculades a les ràtios, al desplegament de l’escola inclusiva i en la climatització de les escoles, però la lectura que fan els sindicats és gairebé oposada. L’organització majoritària USTEC ha acusat l’executiu d’”escudar-se” en la vaga del 8 de setembre per no oferir-los un “calendari de negociacions”, amb dates concretes i temes aterrats. I la CGT i la Intersindical han lamentat que no es convoqui el comitè de vaga, espai en què només hi ha els sindicats crítics. Tots tres han demanat als docents participar de la vaga, però mantenen la seva voluntat de continuar participant dels principals espais de debat amb l’administració, principalment la mesa sectorial.
La vaga del primer dia de curs, impulsada per les assemblees, suposarà un termòmetre de com està la mobilització. La intenció de les assemblees és mobilitzar-se al matí amb diferents accions i trobar-se al migdia per començar una tasca de priorització de les demandes. És l’inici d’un nou camí que acabarà el 19 de setembre amb una gran assemblea. En nom de les assemblees, Rubén Satorra –que ha participat de la reunió convidat per USTEC– ha avançat que les pròximes trobades serviran també per tramar noves protestes.