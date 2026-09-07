La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha demanat un “parèntesi” als docents per reconstruir confiances i rebaixar el clima de tensió que respira la comunitat educativa. Una fugida endavant que no ha immutat els sindicats ni les assemblees i que ha regirat el conjunt de l’oposició, que ensuma sang amb una conselleria tocada pel rebuig dels docents a les seves propostes i crisis com la de PISA. Junts, ERC i Comuns retreuen al Govern que demani una treva malgrat no haver fet cap reunió durant l’estiu, la CUP n’ha elevat el to qualificant de “vergonyoses” les paraules d’Illa –que ha demanat respectar el dret a l’educació– i el PP ha exigit l’obertura de noves negociacions.
“Acabar el curs amb vaga i començar-lo amb vaga. Això no és casualitat, és mala gestió”, ha apuntat la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, que ha qüestionat Niubó i Illa per “no haver mogut ni un dit” aquest estiu per “reconduir” la situació. En els mateixos termes s’ha expressat Elisenda Alamany, secretària general d’ERC. “Demanem que deixin de presumir de gestió i que es posin a treballar. Han tingut tot l’estiu per poder resoldre una crisi educativa i encarem demà una nova vaga perquè el Govern no ha fet la feina”, ha remarcat la republicana.
Més contundent encara, com és habitual, la CUP ha titllat de “vergonyós” que el president demana als mateixos docents que protesten respecte pel dret a l’educació. “Que [Illa] prengui el control de la situació, que doni la cara i que es prengui seriosament la crisi educativa”, ha apuntat Su Moreno, portaveu de la formació anticapitalista, que veu Niubó incapaç de resoldre el conflicte. “Que posi al capdavant de la conselleria algú que, com a mínim, es digni a seure i escoltar la comunitat educativa”, ha afirmat Moreno. Niubó va prendre el control els últims dies de negociació del curs passat, però l’acord final va ser rebutjat pels docents i la consellera manté ara que no és moment de reobrir una negociació en els mateixos termes que l’anterior.
Qui també en demana la dimissió és el PP, que ha reclamat directament a Illa que destitueixi la consellera. El secretari general del PPC, Juan Fernández, ha assegurat que Niubó “no ha estat a l’altura” i que el curs no pot començar aquest dimarts amb ella al capdavant. D’altra banda, els Comuns han demanat “fets concrets”. La vaga, ha apuntat Gerardo Pisarello, és “producte d’un fracàs del Govern, que no ha actuat a temps”.
Vaga el primer dia de curs
Els docents tornaran a la vaga aquest dimarts, primer dia de curs, encoratjats per les assemblees, que volem planificar un escenari nou d’aturades per a aquest mateix primer trimestre. Les protestes, que es faran en diferents ciutats, acabaran amb assemblees territorialitzades, que debatran un document de noves prioritats que s’acabarà ratificant el pròxim 19 de setembre.