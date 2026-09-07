La consellera de Educación, Esther Niubó, ha pedido un “paréntesis” a los docentes para reconstruir confianzas y rebajar el clima de tensión que se respira en la comunidad educativa. Una huida hacia adelante que no ha inmutado a los sindicatos ni a las asambleas y que ha revuelto al conjunto de la oposición, que huele sangre con una consejería tocada por el rechazo de los docentes a sus propuestas y crisis como la de PISA. Junts, ERC y Comuns reprochan al Gobierno que pida una tregua a pesar de no haber hecho ninguna reunión durante el verano, la CUP ha elevado el tono calificando de “vergonzosas” las palabras de Illa –que ha pedido respetar el derecho a la educación– y el PP ha exigido la apertura de nuevas negociaciones.

«Terminar el curso con huelga y comenzarlo con huelga. Esto no es casualidad, es mala gestión», ha apuntado la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, que ha cuestionado a Niubó e Illa por “no haber movido ni un dedo” este verano para “reconducir” la situación. En los mismos términos se ha expresado Elisenda Alamany, secretaria general de ERC. «Pedimos que dejen de presumir de gestión y que se pongan a trabajar. Han tenido todo el verano para poder resolver una crisis educativa y enfrentamos mañana una nueva huelga porque el Gobierno no ha hecho el trabajo», ha remarcado la republicana.

La cabecera de la manifestación de docentes del viernes de la semana pasada / David Zorraquino / Europa Press

Más contundente aún, como es habitual, la CUP ha tildado de “vergonzoso” que el presidente pida a los mismos docentes que protestan respeto por el derecho a la educación. “Que [Illa] tome el control de la situación, que dé la cara y que se tome en serio la crisis educativa”, ha apuntado Su Moreno, portavoz de la formación anticapitalista, que ve a Niubó incapaz de resolver el conflicto. “Que ponga al frente de la consejería a alguien que, como mínimo, se digne a sentarse y escuchar a la comunidad educativa”, ha afirmado Moreno. Niubó tomó el control los últimos días de negociación del curso pasado, pero el acuerdo final fue rechazado por los docentes y la consejera mantiene ahora que no es momento de reabrir una negociación en los mismos términos que la anterior.

Quien también pide la dimisión es el PP, que ha reclamado directamente a Illa que destituya a la consejera. El secretario general del PPC, Juan Fernández, ha asegurado que Niubó «no ha estado a la altura» y que el curso no puede comenzar este martes con ella al frente. Por otro lado, los Comuns han pedido “hechos concretos”. La huelga, ha apuntado Gerardo Pisarello, es “producto de un fracaso del Gobierno, que no ha actuado a tiempo”.

Huelga el primer día de curso

Los docentes volverán a la huelga este martes, primer día de curso, animados por las asambleas, que quieren planificar un nuevo escenario de paros para este mismo primer trimestre. Las protestas, que se realizarán en diferentes ciudades, terminarán con asambleas territorializadas, que debatirán un documento de nuevas prioridades que se acabará ratificando el próximo 19 de septiembre.