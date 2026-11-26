La manifestació de dissabte a Barcelona, que amb prou feines va reunir unes 3.000 persones, anticipava el que avui molts docents apunten en plena vaga. Hi ha símptomes d’esgotament; són moltes vagues a l’esquena i el departament no es mou més. Els docents van rebutjar el preacord del maig passat –que s’aplicarà igualment perquè tres sindicats l’han signat– però, en una consulta posterior, la meitat de la plantilla avisava que no faria més vagues. Els sindicats l’han convocat igualment i han fixat el seguiment en un 20% aquest matí. Educació el rebaixa a l’11,6%. Dades, totes dues, que són lluny dels moments més àlgids del moviment, el febrer i maig passat (37 i 43% de seguiment, va dir aleshores el Govern).
Amb tot, les xifres al carrer continuen sent altes. El ball de xifres habitual va dels 50.000 manifestants que han comptat la CGT i la Intersindical als 11.000 de la USTEC o els escassos 5.000 de la Guàrdia Urbana. Sigui com sigui, xifres que ja voldrien els metges, els bibliotecaris o altres moviments en lluita com els bombers, que aquest dilluns han coincidit amb els docents a Tetuan. “El moviment s’ha desinflat una mica, més del que voldríem els més convençuts”, admeten l’Armand i en Carles, dos amics de Vilanova i la Geltrú, un mestre a primària, l’altre a secundària. La Carmen, cap d’estudis de l’escola Poblenou, també de Vilanova, creu que els joves, “amb hipoteques i fills”, no poden permetre’s el ritme d’atures que havien imposat l’any passat.
Abans de començar la manifestació, la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha insistit que seran els docents “els que ens marquin el bioritme” de les mobilitzacions. La vaga d’avui era “fonamental”, ha recordat, i servirà per decidir “de quina manera continuen exercint pressió, si amb més mobilitzacions o de forma més progressiva”. Hi ha diferents versions entre els sindicats. “La lluita educativa no decau”, diuen sense dubtar la CGT i la Intersindical, partidaris de continuar les vagues. N’hi ha veus que, de portes en dins, fins i tot haurien escalat el conflicte aprofitant la campanya electoral. Falta per conèixer la valoració que en fan les assemblees, un moviment més heterogeni que compta amb els docents més animats.
En conversa amb El Món, l’Armand creu que alguns claustres han caigut en el “conformisme”. La realitat és que els professors van ser cridats el curs passat a gairebé una desena de vagues cadascú i rebran uns 450 euros més els pròxims tres anys. “Però això és un pols entre el Govern i nosaltres. Hem d’aguantar. Ens estan posant a prova”, afegeix en Carles. La Carmen aposta per continuar el veto a les sortides i les colònies i també d’altres com deixar de promocionar grups o vetar l’entrada d’estudiants en pràctiques. “Una estratègia que toca els de dalt”, diu, “però que els sindicats i algunes direccions no volen implementar”.
Cap d’estudis de la seva escola, la Carmen assegura que encara “falten mans” i demana “mínim dos mestres més” a la seva escola –en barracons– per a un claustre que ha quedat estancat en els 19 professionals. En una zona de forta migració, la desigualtat ha fet créixer la complexitat a les aules i la matrícula viva desestabilitza els grups. La ràtio a l’escola Poblenou és de 27 alumnes a 6è de primària. Cada any reben uns 15 infants nous a la meitat de curs. “I amb els mateixos recursos”, insisteix la mestra.
Ocupació de la Generalitat
La vaga ha començat sense talls de carretera, però amb mig centenar de docents colant-se al Palau de la Generalitat per entregar una carta a Salvador Illa. Els sindicats se salten la consellera Esther Niubó, que no ha convocat cap negociació més, i exigeixen al president que “trobi solucions” al malestar dels docents. “Tenim la responsabilitat fonamental de negociar per blindar el sistema davant d’unes eleccions [les d’aquest diumenge] que poden obrir un escenari molt negre”, ha dit Iolanda Segura, aprofitant el late motiv electoral del PSC. La USTEC apel·la a les grans majories i demana a Illa que implementi noves mesures que protegeixin l’educació pública.
Més crítics, la CGT i la Intersindical han qüestionat l’actuació policial. Els Mossos han tancat el Palau de la Generalitat, blindant amb una desena de furgonetes de la BRIMO després de l’ocupació, i han expulsat els manifestants un a un. Prèviament, els han identificat. L’acció ha durat dues hores. Poc després, dues columnes han avançat des del Clot i des de la plaça d’Espanya fins a Tetuan. I d’allà al Parlament de Catalunya. “Seguim sigui com sigui, sigui des del carrer, des dels centres o des de la negociació”, els ha dit la USTEC. La vaga d’avui era un termòmetre i anticipa un canvi de cicle: les manifestacions encara funcionen, més, potser, que les aturades, i ja hi ha qui demana “noves accions” que toquin menys la butxaca i emprenyin més “els de dalt”. En segon pla ha quedat la polèmica dels serveis mínims, més alts que els que hi va haver el passat 11-N.