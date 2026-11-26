La manifestación del sábado en Barcelona, que apenas reunió unas 3.000 personas, anticipaba lo que hoy muchos docentes apuntan en plena huelga. Hay síntomas de agotamiento; son muchas huelgas a la espalda y el departamento no se mueve más. Los docentes rechazaron el preacuerdo de mayo pasado –que se aplicará igualmente porque tres sindicatos lo han firmado– pero, en una consulta posterior, la mitad del personal avisaba que no haría más huelgas. Los sindicatos la han convocado igualmente y han fijado el seguimiento en un 20% esta mañana. Educación lo reduce al 11,6%. Datos, ambas, que están lejos de los momentos más álgidos del movimiento, en febrero y mayo pasados (37 y 43% de seguimiento, dijo entonces el Gobierno).

Con todo, las cifras en la calle continúan siendo altas. El habitual baile de cifras va desde los 50.000 manifestantes que han contado la CGT y la Intersindical hasta los 11.000 de la USTEC o los escasos 5.000 de la Guardia Urbana. Sea como sea, cifras que ya querrían los médicos, los bibliotecarios u otros movimientos en lucha como los bomberos, que este lunes han coincidido con los docentes en Tetuan. “El movimiento se ha desinflado un poco, más de lo que querríamos los más convencidos”, admiten Armand y Carles, dos amigos de Vilanova i la Geltrú, un maestro en primaria, el otro en secundaria. Carmen, jefa de estudios de la escuela Poblenou, también de Vilanova, cree que los jóvenes, “con hipotecas e hijos”, no pueden permitirse el ritmo de paros que habían impuesto el año pasado.

Los docentes han hecho un pasillo para que la manifestación de los bomberos pudiera avanzar | Gabriel González

Antes de comenzar la manifestación, la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, ha insistido en que serán los docentes “los que nos marquen el biorritmo” de las movilizaciones. La huelga de hoy era “fundamental”, ha recordado, y servirá para decidir “de qué manera continúan ejerciendo presión, si con más movilizaciones o de forma más progresiva”. Hay diferentes versiones entre los sindicatos. “La lucha educativa no decae”, dicen sin dudar la CGT y la Intersindical, partidarios de continuar las huelgas. Hay voces que, puertas adentro, incluso habrían escalado el conflicto aprovechando la campaña electoral. Falta por conocer la valoración que hacen las asambleas, un movimiento más heterogéneo que cuenta con los docentes más animados.

En conversación con El Món, Armand cree que algunos claustros han caído en el “conformismo”. La realidad es que los profesores fueron llamados el curso pasado a casi una decena de huelgas cada uno y recibirán unos 450 euros más en los próximos tres años. “Pero esto es un pulso entre el Gobierno y nosotros. Tenemos que aguantar. Nos están poniendo a prueba”, añade Carles. Carmen apuesta por continuar el veto a las salidas y las colonias y también otros como dejar de promocionar grupos o vetar la entrada de estudiantes en prácticas. “Una estrategia que toca a los de arriba”, dice, “pero que los sindicatos y algunas direcciones no quieren implementar”.

Jefa de estudios de su escuela, Carmen asegura que todavía “faltan manos” y pide “mínimo dos maestros más” en su escuela –en barracones– para un claustro que ha quedado estancado en los 19 profesionales. En una zona de fuerte migración, la desigualdad ha hecho crecer la complejidad en las aulas y la matrícula viva desestabiliza los grupos. La ratio en la escuela Poblenou es de 27 alumnos en 6º de primaria. Cada año reciben unos 15 niños nuevos a mitad de curso. “Y con los mismos recursos”, insiste la maestra.

Armand y Gerard han participado en la manifestación | G.G.

Ocupación del Govern

La huelga ha comenzado sin cortes de carretera, pero con medio centenar de docentes colándose en el Palau de la Generalitat para entregar una carta a Salvador Illa. Los sindicatos se saltan a la consejera Esther Niubó, que no ha convocado ninguna negociación más, y exigen al presidente que “encuentre soluciones” al malestar de los docentes. “Tenemos la responsabilidad fundamental de negociar para blindar el sistema ante unas elecciones [las de este domingo] que pueden abrir un escenario muy negro”, ha dicho Iolanda Segura, aprovechando el late motiv electoral del PSC. La USTEC apela a las grandes mayorías y pide a Illa que implemente nuevas medidas que protejan la educación pública.

Los Mossos desaloja a los docentes | USTEC

Más críticos, la CGT y la Intersindical han cuestionado la actuación policial. Los Mossos han cerrado el Palau de la Generalitat, blindando con una decena de furgonetas de la BRIMO después de la ocupación, y han expulsado a los manifestantes uno a uno. Previamente, los han identificado. La acción ha durado dos horas. Poco después, dos columnas avanzaron desde el Clot y desde la plaza de España hasta Tetuan. Y de allí al Parlamento de Cataluña. “Seguimos sea como sea, sea desde la calle, desde los centros o desde la negociación”, les ha dicho la USTEC. La huelga de hoy era un termómetro y anticipa un cambio de ciclo: las manifestaciones aún funcionan, más, quizás, que los paros, y ya hay quien pide “nuevas acciones” que toquen menos el bolsillo y enfaden más “a los de arriba”. En segundo plano ha quedado la polémica de los servicios mínimos, más altos que los que hubo el pasado 11-N.