Los docentes vuelven a la huelga este jueves, 26 de noviembre, la tercera del trimestre, contando el paro del primer día de curso y también la huelga general del 11 de noviembre. La designación de los servicios mínimos, más exigentes que los del 11-N, ha encendido a los sindicatos, que en los últimos días ya habían amenazado con impugnar la decisión si el ejecutivo acababa dictando unos mínimos superiores a los de la huelga general. El Departamento de Empresa ha decretado finalmente que hace falta un docente por cada tres aulas, el doble de lo que estipuló hace quince días.

El malestar por esta decisión viene precedido de la sorpresa que causaron los servicios mínimos del 11-N –una huelga convocada por los sindicatos CCOO y UGT a petición del Sindicato de Inquilinos– en la que la administración fue más flexible. En aquella ocasión, la Generalitat fijó un docente por cada seis aulas en infantil y primaria y, en la secundaria, limitó los servicios mínimos solo a la figura del director. Una estrategia que también se pudo ver en el transporte, con servicios mínimos del 25% en hora punta y de un 0% el resto del día.

“El Gobierno evidencia que se pueden fijar servicios mínimos más bajos”, apuntaba entonces la USTEC. “Si ahora estos mínimos son suficientes, ¿por qué en las huelgas educativas nos exigen más?”, incidía. Empresa replica que los servicios mínimos decretados para este jueves “son los mismos” que en otras huelgas educativas y apunta que la situación es “cualitativamente diferente de la de una huelga general”, cuando hay una “incidencia simultánea sobre una pluralidad de sectores de actividad”.

Una manifestación de docentes, familias y estudiantes en Barcelona / Bernat Vilaró (ACN)

La decisión también causa malestar entre los grupos de docentes más movilizados, la mayoría participantes de la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC). Algunas voces reclaman plantar cara con un boicot al estilo de los maquinistas de Rodalies. Los sindicatos han recordado a los claustros que los servicios mínimos “solo son válidos” si hay comunicación formal al afectado por parte de la dirección y si se designan con criterios transparentes.

Recurso al TSJC

La USTEC ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por “vulneración del derecho fundamental de huelga”. El sindicato ve “injustificada” la duplicación de los servicios básicos en infantil y primaria, y también enfatiza que, en la secundaria, la orden se ha dictaminado “sin diferenciar entre las etapas obligatorias y postobligatorias”. Por otro lado, asegura que los mínimos fijados en la escuela rural “pueden llegar a impedir que toda la plantilla docente ejerza su derecho de huelga”.

No es la primera vez que el ejecutivo debe afrontar críticas por la gestión de los servicios mínimos, que generaron una confrontación pública entre los maquinistas de Rodalies y el ejecutivo durante las últimas paradas. En este caso, porque Rodalies no había comunicado correctamente los servicios a los actores implicados. La comunicación se realizó horas antes de la huelga a través del correo electrónico corporativo, un aspecto que podría vulnerar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores.

La consejera Esther Niubó con el secretario de mejora educativa, Ignasi Giménez, encargado de negociar con los sindicatos | Kike Rincón / Europa Press

La 25ª huelga que afronta Niubó

El paro de este jueves servirá como “barómetro” para saber hacia dónde debe conducirse la protesta, tal como admitía la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, este sábado, en el que la comunidad educativa salió a la calle en una protesta unitaria, con familias y estudiantes. La concentración, de unas 3,000 personas, precede una huelga que se prevé más multitudinaria. En todo caso, la ausencia de tres sindicatos –entre ellos Profesores de Secundaria, segundo máximo representante– hace prever que los registros serán inferiores al pico alcanzado el 20 de marzo del 2026 (43,77% de seguimiento). Fue la huelga más masiva de la época Niubó, que ahora enfrenta la protesta número 25 con ella como consejera. La titular del departamento ha cerrado dos acuerdos con sindicatos, pero el rechazo de los docentes en las dos consultas posteriores mantiene el conflicto abierto. Niubó pasará a ser la consejera que más huelgas educativas ha tenido que gestionar.