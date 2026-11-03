La Asamblea Educativa de Cataluña (AEC) da un paso más como organización con una iniciativa que se aleja de la simple organización de las protestas. Los docentes, de la mano de los sindicatos y de la Plataforma per la Llengua, enviarán una encuesta a toda la plantilla para “obtener datos sobre los usos lingüísticos en los centros”, tal como han confirmado en un comunicado. Un cuestionario que debe servir para “presionar” al Gobierno para que adopte “medidas efectivas” para revertir el retroceso del catalán en la escuela y “reforzar el modelo de inmersión lingüística».

La encuesta, que se enviará este miércoles a todas las escuelas, recogerá datos durante las próximas dos semanas. La AEC avisa que hay “preocupación” en los claustros por la caída del uso social del catalán en los centros educativos y que la lengua debe ser “una de las reivindicaciones prioritarias” del profesorado. En este sentido, los datos de la encuesta, que se prevén negativos, deberían servir para tener una “fotografía rigurosa” de la realidad lingüística y para “contribuir, aún más, a hacer presión a la consejería”.

Participantes en la manifestación de Som Escola en defensa de la inmersión lingüística, con una pequeña pancarta / Jordi Borràs

Los últimos indicadores, apuntan los impulsores de la encuesta, señalan una disminución del uso del catalán en momentos no curriculares, pero también en las interacciones entre docentes y alumnos. Plataforma per la Llengua analizó en 2019 las comunicaciones espontáneas que había en centros de las 35 ciudades más pobladas del país y solo detectó que en los institutos un 14% de conversaciones íntegramente en catalán –ascendía al 35% en Primaria–. Más de un 30% de las escuelas analizadas tenían el castellano como piedra angular del patio, sobre todo en entornos del área metropolitana. Para la AEC, esta tendencia “es consecuencia de la falta de directrices claras, de recursos suficientes, de formación específica para el profesorado y de una aplicación insuficiente de la normativa lingüística vigente”.

Ola de movimientos a favor del catalán

No es la única iniciativa reciente que busca favorecer el uso social del catalán. Las mismas asambleas han creado la página web treulallenguaaec.cat , que recoge recursos para promover su uso en los centros. Los sindicatos, en conjunto, también han situado este aspecto como un nuevo eje de negociación. A diferencia del último ciclo negociador, del año pasado, que terminó con dos acuerdos con Educación, pero el rechazo general de los docentes, los sindicatos apuntan ahora que “blindar el catalán” debe ser uno de los ejes de conversación entre la consejería y las organizaciones. Desde la USTEC apuntan que la batalla por el catalán no había sido una de las prioridades recogidas en las reuniones realizadas el curso pasado, pero que el profesorado la ha comenzado a situar como uno de los ejes importantes a tener en cuenta junto con la mejora de la escuela inclusiva, la reducción de las ratios o mejores equipamientos.

Asamblea de docentes de la Catalunya Central en el atrio de la Basílica de Santa María de Montserrat | Laura Busquets / Nia Escolà (ANC)

Así lo han apuntado la USTEC y la Intersindical, que quieren reabrir las negociaciones, pero también otros sindicatos que ya han saltado de la negociación. Profesores de Secundaria, segundo máximo representante del sistema público, firmó el acuerdo y no participará de la huelga convocada este noviembre, pero ha comenzado una recogida de firmas para que el nivel C1 deje de otorgarse automáticamente al finalizar la secundaria. El sindicato cree que los alumnos no tienen el nivel y piden una prueba extraordinaria para acreditarlo.

La nueva acción de la AEC y los sindicatos se mueve en esta línea. “Consideramos que la movilización de las trabajadoras de la educación es imprescindible para garantizar que la escuela continúe fomentando la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la transmisión de la lengua propia del país”, resumen las asambleas. “Por eso, la AEC confía en que la participación en esta encuesta contribuya a impulsar un cambio de rumbo en las políticas lingüísticas educativas y a reforzar la presencia del catalán en las aulas”, concluye.