L’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) fa un pas més com a organització amb una iniciativa que s’allunya de la simple organització de les protestes. Els docents, de la mà dels sindicats i de Plataforma per la Llengua, enviaran una enquesta a tota la plantilla per “obtenir dades sobre els usos lingüístics als centres”, tal com han confirmat en un comunicat. Un qüestionari que ha de servir per “pressionar” el Govern perquè adopti “mesures efectives” per revertir el retrocés del català a l’escola i “reforçar el model d’immersió lingüística”.
L’enquesta, que s’enviarà aquest dimecres a totes les escoles, recollirà dades durant les pròximes dues setmanes. L’AEC avisa que hi ha “preocupació” als claustres per la caiguda de l’ús social del català als centres educatius i que la llengua ha de ser “una de les reivindicacions prioritàries” del professorat. En aquest sentit, les dades de l’enquesta, que es preveuen negatives, haurien de servir per tenir una “fotografia rigorosa” de la realitat lingüística i per a “contribuir, encara més, a fer pressió a la conselleria”.
Els últims indicadors, apunten els impulsors de l’enquesta, apunten a una disminució de l’ús del català en moments no curriculars, però també en les interaccions entre docents i alumnes. Plataforma per la Llengua va analitzar l’any 2019 les comunicacions espontànies que hi havia en centres de les 35 ciutats més poblades del país i només va detectar que als instituts un 14% de converses íntegrament en català –ascendia al 35% a la Primària–. Més d’un 30% de les escoles analitzades tenien el castellà com a pedra angular del patí, sobretot en entorns de l’àrea metropolitana. Per a l’AEC, aquesta tendència “és conseqüència de la manca de directrius clares, de recursos suficients, de formació específica per al professorat i d’una aplicació insuficient de la normativa lingüística vigent”.
Onada de moviments a favor del català
No és l’única iniciativa recent que busca afavorir l’ús social del català. Les mateixes assemblees han creat la pàgina web treulallenguaaec.cat, que recull recursos per promoure el seu ús als centres. Els sindicats, en conjunt, també han situat aquest aspecte com un nou eix de negociació. A diferència de l’últim cicle negociador, de l’any passat, que va acabar amb dos acords amb Educació, però el rebuig general dels docents, els sindicats apunten ara que “blindar el català” ha de ser un dels eixos de conversa entre la conselleria i les organitzacions. Des de la USTEC apunten que la batalla pel català no havia estat una de les prioritats recollides en les reunions fetes el curs passat, però que el professorat l’ha començat a situar com un dels eixos importants a tenir en compte juntament amb la millora de l’escola inclusiva, la rebaixa de les ràtios o millors equipaments.
Així ho han apuntat la USTEC i la Intersindical, que volen reobrir les negociacions, però també altres sindicats que ja han saltat de la negociació. Professors de Secundària, segon màxim representant del sistema públic, va signar l’acord i no participarà de la vaga convocada aquest novembre, però ha començat una recollida de firmes perquè el nivell C1 deixi de donar-se automàticament en acabar la secundària. El sindicat creu que els alumnes no tenen el nivell i demanen una prova extraordinària per acreditar-lo.
La nova acció de l’AEC i els sindicats es mou en aquesta línia. “Considerem que la mobilització de les treballadores de l’educació és imprescindible per garantir que l’escola continuï fomentant la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la transmissió de la llengua pròpia del país”, resumeixen les assemblees. “Per això, l’AEC confia que la participació en aquesta enquesta contribueixi a impulsar un canvi de rumb en les polítiques lingüístiques educatives i a reforçar la presència del català a les aules”, conclou.