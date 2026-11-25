Els docents tornen a la vaga aquest dijous, 26 de novembre, la tercera del trimestre, comptant l’aturada del primer dia de curs i també la vaga general de l’11 de novembre. La designació dels serveis mínims, més exigents que els de l’11-N, ha encès els sindicats, que els últims dies ja havien amenaçat d’impugnar la decisió si l’executiu acabava dictant uns mínims superiors als de la vaga general. El Departament d’Empresa ha decretat finalment que cal un docent per cada tres aules, el doble del que va estipular fa quinze dies.
El malestar per aquesta decisió ve precedit de la sorpresa que van causar els serveis mínims de l’11-N –una vaga convocada pels sindicats CCOO i UGT a petició del Sindicat de Llogateres– en què l’administració va ser més flexible. En aquella ocasió, la Generalitat va fixar un docent per cada sis aules a infantil i primària i, en la secundària, va limitar els serveis mínims a només la figura del director. Una estratègia que també es va poder veure al transport, amb serveis mínims del 25% en hora punta i d’un 0% la resta del dia.
“El Govern evidencia que es poden fixar serveis mínims més baixos”, apuntava aleshores la USTEC. “Si ara aquests mínims són suficients, per què en les vagues educatives ens n’exigeixen més?”, incidia. Empresa replica que els serveis mínims decretats per a aquest dijous “són els mateixos” que en altres vagues educatives i apunta que la situació és “qualitativament diferent de la d’una vaga general”, quan hi ha una “incidència simultània sobre una pluralitat de sectors d’activitat”.
La decisió també cou entre els grups de docents més mobilitzats, la majoria participants de l’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC). Algunes veus reclamen plantar-hi cara amb un boicot de l’estil dels maquinistes de Rodalies. Els sindicats han recordat als claustres que els serveis mínims “només són vàlids” si hi ha comunicació formal a l’afectat per part de direcció i si es designen amb criteris transparents.
Recurs al TSJC
La USTEC ha interposat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per “vulneració del dret fonamental de vaga”. El sindicat veu “injustificada” la duplicació dels serveis bàsics a infantil i primària, i també emfatitza que, a la secundària, l’ordre s’ha dictaminat “sense diferenciar entre les etapes obligatòries i postobligatòries”. D’altra banda, assegura que els mínims fixats a l’escola rural “pot arribar a impedir que tota la plantilla docent exerceixi el seu dret de vaga”.
No és la primera vegada que l’executiu ha d’afrontar crítiques per la gestió dels serveis mínims, que van generar una confrontació pública entre els maquinistes de Rodalies i l’executiu durant les últimes aturades. En aquest cas, perquè Rodalies no havia comunicat correctament els serveis als actors implicats. La comunicació es va fer hores abans de la vaga a través del correu electrònic corporatiu, un aspecte que podria vulnerar el dret a la desconnexió digital dels treballadors.
La 25a vaga que afronta Niubó
L’aturada d’aquest dijous servirà com a “baròmetre” per saber cap a on s’ha de conduir la protesta, tal com admetia la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, aquest dissabte, en què la comunitat educativa va sortir al carrer en una protesta unitària, amb famílies i estudiants. La concentració, d’unes 3.000 persones, precedida una vaga que es preveu més multitudinària. En tot cas, l’absència de tres sindicats –entre ells Professors de Secundària, segon màxim representant– fa preveure que els registres seran inferiors al pic assolit el 20 de març del 2026 (43,77% de seguiment). Va ser la vaga més massiva de l’època Niubó, que ara afronta la protesta número 25 amb ella com a consellera. La titular del departament ha tancat dos acords amb sindicats, però el rebuig dels docents en les dues consultes posteriors manté el conflicte obert. Niubó passarà a ser la consellera que més vagues educatives ha hagut de gestionar.