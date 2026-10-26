Els docents no han canviat una coma de les seves reclamacions i han anunciat noves mobilitzacions que coincidiran amb la campanya electoral de les eleccions espanyoles. L’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordat l’inici d’un nou cicle de protestes que arrencarà amb una manifestació el 21 de novembre i una vaga el dia 26, només tres dies abans d’anar a les urnes. Els docents mobilitzats mantenen alhora el veto a les sortides i les colònies, un aspecte que ha generat tensions amb la conselleria i alguns alumnes. L’AEC avisa que no es mourà si no hi ha un increment significatiu de la plantilla i ràtios més baixes a l’aula.
La campanya electoral estarà marcada per diferents vagues, sobretot a Catalunya. Els metges obren foc amb l’inici d’una aturada indefinida aquest dimecres 28 d’octubre. La vaga general per l’habitatge de l’11 de novembre serà el segon capítol de tres grans reivindicacions que acaben amb els docents de nou al carrer amb una doble jornada a les portes de les eleccions. En tots dos casos, docents i metges argumenten que és la Generalitat de Catalunya l’única amb responsabilitat per dur a terme les seves reclamacions. I mantenen les aturades previstes abans de l’anunci electoral.
Els docents van a la vaga secundada pels resultats de l’última consulta de la USTEC, que dibuixa alhora un primer símptoma d’esgotament. Per primera vegada des de l’inici de la protesta, el ‘no’ a la vaga s’imposa amb un 50,20% dels vots. Els que encara estan disposats a fer-ne sumen el 49,80%. En total han participat de la votació 32.845 docents de l’escola pública que han respost al qüestionari a través del seu correu professional. El formulari d’USTEC donava la possibilitat de pensar “altres formes i accions de lluita” després de gairebé una quinzena d’aturades el curs passat.
Entre els que encara estan disposats a aturar-se, renunciant a la part proporcional del sou, gairebé uns 5.500 aposten per només un dia de vaga, l’opció preferida. Molt a prop, uns 5.200 preferirien allargar-ho a dos dies. Les opcions de tres o quatre jornades tenen menys vots. En tot cas, aquests resultats no poden llegir-se com la fi del conflicte. Prop de 26.000 docents, gairebé vuit de cada deu professionals, assegura que participarà d’una manifestació del conjunt de la comunitat educativa de la pública si es fes. Finalment, la data triada és el dissabte 21 de novembre.
Les novetats del nou curs
Les noves protestes arriben després d’una vaga el primer dia de curs que, malgrat tenir dades de participació més baixes, va “demostrar” que el conflicte encara és viu, segons han argumentat els sindicats. L’associació de directors Axia també va descriure l’inici de curs com a anòmal, vinculant la participació més baixa a la vocació dels docents –molts d’ells compromesos amb el primer dia de curs– i a la reserva de forces de cara a futures jornades de vaga com la ja anunciada pel novembre.
Mentrestant, el Govern ha mogut fitxa anunciant un nou debat de país que liderarà l’exconseller socialista José Manuel del Pozo, que ha demanat “crear i difondre un clima educatiu serè i proactiu”. En tot cas, el debat que no acaba de convèncer els sindicats encara crítics, que no veuen el Consell de l’Educació de Catalunya –l’òrgan triat– com un espai per debatre qüestions laborals. El Govern emmarca la seva proposta en una reflexió més global i demana als sindicats que cedeixin part del protagonisme a les famílies, entitats educatives i patronals de l’escola privada. L’oposició també hi participarà, però avisa que ja s’han fet molts debats educatius a Catalunya i exigeix més lideratge a l’executiu. Un lideratge que a hores d’ara encarna la consellera Esther Niubó, molt qüestionada després de la crisi de PISA.