Los docentes no han cambiado una coma de sus reclamaciones y han anunciado nuevas movilizaciones que coincidirán con la campaña electoral de las elecciones españolas. La Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordado el inicio de un nuevo ciclo de protestas que comenzará con una manifestación el 21 de noviembre y una huelga el día 26, solo tres días antes de ir a las urnas. Los docentes movilizados mantienen a la vez el veto a las salidas y las colonias, un aspecto que ha generado tensiones con la consejería y algunos estudiantes. La AEC avisa que no se moverá si no hay un incremento significativo de la plantilla y ratios más bajas en el aula.

La campaña electoral estará marcada por diferentes huelgas, sobre todo en Cataluña. Los médicos abren fuego con el inicio de una parada indefinida este miércoles 28 de octubre. La huelga general por la vivienda del 11 de noviembre será el segundo capítulo de tres grandes reivindicaciones que terminan con los docentes de nuevo en la calle con una doble jornada a las puertas de las elecciones. En ambos casos, docentes y médicos argumentan que es la Generalitat de Catalunya la única con responsabilidad para llevar a cabo sus reclamaciones. Y mantienen las paradas previstas antes del anuncio electoral.

Los docentes de la Cataluña Central han decidido continuar con las movilizaciones en una asamblea en Manresa | Mar Martí (ACN)

Los docentes van a la huelga respaldada por los resultados de la última consulta de la USTEC, que dibuja a la vez un primer síntoma de agotamiento. Por primera vez desde el inicio de la protesta, el ‘no’ a la huelga se impone con un 50,20% de los votos. Los que todavía están dispuestos a hacerla suman el 49,80%. En total han participado en la votación 32.845 docentes de la escuela pública que han respondido al cuestionario a través de su correo profesional. El formulario de USTEC daba la posibilidad de pensar en “otras formas y acciones de lucha” después de casi una quincena de paradas el curso pasado.

Entre los que todavía están dispuestos a detenerse, renunciando a la parte proporcional del sueldo, casi unos 5.500 apuestan por solo un día de huelga, la opción preferida. Muy cerca, unos 5.200 preferirían alargarlo a dos días. Las opciones de tres o cuatro jornadas tienen menos votos. En todo caso, estos resultados no pueden leerse como el fin del conflicto. Cerca de 26.000 docentes, casi ocho de cada diez profesionales, asegura que participará en una manifestación del conjunto de la comunidad educativa de la pública si se hiciera. Finalmente, la fecha elegida es el sábado 21 de noviembre.

Las novedades del nuevo curso

Las nuevas protestas llegan tras una huelga el primer día de curso que, a pesar de tener datos de participación más bajos, “demostró” que el conflicto aún está vivo, según han argumentado los sindicatos. La asociación de directores Axia también describió el inicio de curso como anómalo, vinculando la participación más baja a la vocación de los docentes –muchos de ellos comprometidos con el primer día de curso– y a la reserva de fuerzas de cara a futuras jornadas de huelga como la ya anunciada para noviembre.

Mientras tanto, el Gobierno ha movido ficha anunciando un nuevo debate de país que liderará el exconsejero socialista José Manuel del Pozo, que ha pedido «crear y difundir un clima educativo sereno y proactivo». En todo caso, el debate que no termina de convencer a los sindicatos aún críticos, que no ven el Consell de l’Educació de Catalunya –el órgano elegido– como un espacio para debatir cuestiones laborales. El Gobierno enmarca su propuesta en una reflexión más global y pide a los sindicatos que cedan parte del protagonismo a las familias, entidades educativas y patronales de la escuela privada. La oposición también participará, pero avisa que ya se han hecho muchos debates educativos en Cataluña y exige más liderazgo al ejecutivo. Un liderazgo que a estas alturas encarna la consejera Esther Niubó, muy cuestionada tras la crisis de PISA.